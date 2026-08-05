FIVB: Россия примет участие в Лиге наций по волейболу 2027 года

Mutlu Demirtaştan, Nariman Mehdiyev
04 Августа 2026•Обновить: 05 Августа 2026
Международная федерация волейбола (FIVB) объявила, что Россия примет участие в Лиге наций в следующем году.
В заявлении FIVB отмечается, что в рамках «дорожной карты», разработанной для возвращения к международным соревнованиям, мужская и женская сборные России примут участие в Лиге наций по волейболу 2027 года.
В соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) будет разработан и внедрен комплексный план допинг-контроля.
Федерация волейбола России уведомила FIVB о решении не участвовать в Кубке мира FIVB 2027 года среди мужчин. Что касается женского волейбола, то напомнили, что продолжаются переговоры с организационным комитетом и странами-хозяйками относительно возможного участия России в Кубке мира FIVB 2027 года.