EMA: В Евросоюзе пока нет одобренной вакцины или противовирусного лечения от хантавируса Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что лечение инфекции в настоящее время основано на ранней диагностике и поддерживающей терапии

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) сообщило, что в рамках Европейского союза в настоящее время не существует одобренной противовирусной терапии или вакцины против хантавирусной инфекции.

Представитель пресс-службы и отдела по связям с общественностью EMA Ясмина Алькасар в комментарии «Анадолу» заявила, что на данный момент не существует одобренного противовирусного лечения или вакцины против случаев хантавируса, выявленных на борту пассажирского судна MV Hondius под флагом Нидерландов, которые быстро привлекли внимание мировой общественности.

По словам Алькасар, лечение подобных случаев основывается на клинической поддерживающей терапии и ранней диагностике.

«Разработка вакцины или антител, нацеленных на определенные белки этого вируса, передающегося от животных, и помогающих иммунной системе бороться с заболеванием, все еще находится на ранней стадии», — сказала она.

Алькасар отметила, что среди существующих противовирусных препаратов нет рекомендованного и доказавшего эффективность лечения против данного типа хантавируса, а также отсутствует достаточная научная база и результаты исследований для клинического одобрения.

Она также сообщила, что нет клинических данных, подтверждающих эффективность применения противовирусного препарата Favipiravir, который использовался и при лечении COVID-19, в случаях заражения хантавирусом.

«Противомикробные или противовирусные препараты должны проходить лабораторные испытания до их применения у пациентов», — подчеркнула Алькасар.

По ее словам, в опубликованном Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC) отчете по хантавирусу содержится информация о существующих методах лечения и поддерживающих мерах, а EMA продолжает внимательно следить за ситуацией.

Алькасар добавила, что у EMA есть специальная чрезвычайная рабочая группа (ETF), координирующая регуляторную деятельность в условиях пандемий, чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения и подобных неопределенных обстоятельств.

«Через ETF EMA готово поддержать разработку и регуляторную оценку вакцин и методов лечения против хантавирусов. В рамках подготовительных мероприятий EMA также составило карту фармацевтических компаний, разрабатывающих противовирусные препараты и вакцины против хантавирусов и других вирусов класса Bunyaviricetes, передающихся через грызунов», — сказала она.

По ее словам, EMA координирует мониторинг ситуации совместно с ECDC, Европейской комиссией и европейской сетью регуляторов лекарственных средств.

Случаи хантавируса на борту судна

Роскошное круизное судно MV Hondius под флагом Нидерландов отправилось 1 апреля из аргентинского порта Ушуая.

11 апреля на борту скончался 70-летний гражданин Нидерландов. В период с 13 по 16 апреля судно посетило Тристан-да-Кунья, остров Недоступный и остров Бульбуль у западного побережья Африки, после чего на борт поднялись еще шесть пассажиров. Согласно данным того периода, на судне находились около 180 пассажиров и членов экипажа.

Когда судно прибыло на остров Святой Елены, его покинули около 30 пассажиров, тело умершего пассажира и его супруга из Нидерландов, у которой наблюдались симптомы заболевания. Женщина, отправившаяся в Йоханнесбург, скончалась 26 апреля.

27 апреля с судна также был эвакуирован гражданин Великобритании с симптомами заболевания вместе со своим американским другом.

2 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о случаях хантавируса на борту MV Hondius, находившегося у Кабо-Верде. После смерти 3 мая немецкой пассажирки число погибших от вируса среди пассажиров этого судна возросло до трех.

После того как власти Кабо-Верде отказались разрешить судну пришвартоваться и высадить пассажиров, по итогам переговоров между ВОЗ и Испанией 5 мая было принято решение направить MV Hondius на Тенерифе для эвакуации пассажиров.

У одного гражданина Франции и одного гражданина США, эвакуированных с Тенерифе, после возвращения на родину тесты на хантавирус также дали положительный результат.

Что известно о хантавирусе

Хантавирус считается заболеванием, которое в основном передается от грызунов.

Вирус распространяется преимущественно при вдыхании воздуха, содержащего частицы высохших экскрементов, мочи или слюны грызунов, а также иногда через укусы или царапины животных.

Среди симптомов — высокая температура, усталость и мышечные боли. Вирус также может вызывать дыхательную недостаточность, а в некоторых случаях приводить к внутренним кровотечениям и почечной недостаточности.