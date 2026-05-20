Dorçe Prefabrik начала производство модульных центров обработки данных Центры рассчитаны на применение в сложных географических условиях, включая нефтегазовые месторождения

Турецкая компания Dorçe Prefabrik ve İnşaat разработала решения в сфере модульных центров обработки данных для использования в оборонной, энергетической, горнодобывающей, гуманитарной сферах, а также при проведении операций на удаленных объектах.

Согласно заявлению компании, Dorçe выпускает модульные системы, предназначенные для обеспечения безопасной обработки данных, связи и непрерывности операций в регионах с ограниченным доступом к инфраструктуре.

Производство модульных центров обработки данных уже начато. Они рассчитаны на применение в сложных географических условиях, включая нефтегазовые месторождения, горнодобывающие районы, приграничные зоны, районы проведения военных операций, а также зоны стихийных бедствий и гуманитарной помощи.

Такие решения могут оснащаться несущей конструкцией на тяжелой стальной платформе, сварной контейнерной конструкцией, фальшполом, интегрированной системой пожаротушения, автоматической системой охлаждения и системами контроля доступа по картам с высоким уровнем безопасности.

Благодаря этим системам кабельная инфраструктура, управление воздушными потоками, температурный контроль, пожарная безопасность и физическая защита доступа рассматриваются в рамках единой интегрированной конструкции.

Dorçe к настоящему времени реализовала под ключ на разных континентах множество проектов, включая военные лагеря, жилые городки для рабочих, мобильные госпитали, энергетические объекты, промышленные сооружения и подразделения полевой поддержки.

- Решения позволяют создавать безопасную IT- и коммуникационную инфраструктуру

Компания переносит свой полевой опыт в более сложные с инженерной и интеграционной точки зрения продуктовые группы, такие как модульные центры обработки данных, объединяя его с технологической инфраструктурой.

Модульные центры обработки данных выделяются возможностью более быстрого ввода в эксплуатацию по сравнению с традиционными инвестициями в дата-центры, мобильной конструкцией, возможностью поэтапного расширения и применения в удаленных районах.

Решение компании разработано прежде всего для организаций, которые стремятся создать безопасную IT- и коммуникационную инфраструктуру в сферах, где критически важна непрерывность операций.

При необходимости бренд может конфигурировать системы модульных центров обработки данных с готовностью к гибридным энергетическим решениям на базе солнечной энергии и инфраструктуре аккумуляторного хранения энергии. Эта особенность способствует энергетической непрерывности на объектах с ограниченным доступом к электросетям и снижает зависимость удаленных операционных точек от внешних источников.

Компания, предлагающая проектирование, инженерные решения, производство, логистику и монтаж на объекте в рамках единой структуры, позиционирует свои модульные центры обработки данных как гибкий и масштабируемый технологический продукт, пригодный для использования в международных проектах.