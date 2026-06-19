«Иранцы потребовали гарантий прекращения боевых действий в Ливане, как это предусмотрено подписанным соглашением», — дипломат

CNN: Иран потребовал гарантий прекращения боевых действий в Ливане до возобновления переговоров «Иранцы потребовали гарантий прекращения боевых действий в Ливане, как это предусмотрено подписанным соглашением», — дипломат

Иран потребовал гарантий прекращения боевых действий в Ливане до возобновления переговоров с США. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на дипломатический источник, знакомый с ситуацией.

По данным телеканала, Тегеран настаивает на получении гарантий завершения конфликта в Ливане до возобновления переговорного процесса с Вашингтоном в Швейцарии.

«Иранцы потребовали гарантий прекращения боевых действий в Ливане, как это предусмотрено подписанным соглашением», — сказал дипломат.

По его словам, посредники в настоящее время работают над урегулированием данного вопроса.

Источник также отметил, что запланированные переговоры были «временно отложены из-за израильских атак в Ливане».

При этом дипломат не уточнил, когда именно посредники ожидают возобновления переговорного процесса между США и Ираном.

- Соглашение между Ираном и США

14 июня Иран и США объявили о достижении соглашения из 14 пунктов при посредничестве Пакистана, которое предусматривает прекращение войны и урегулирование разногласий между сторонами путем дипломатии.

Соглашение, получившее название «Исламабадский меморандум», вступило в силу 18 июня после его подписания в дистанционном формате президентом Ирана Масудом Пезешкианом и президентом США Дональдом Трампом.

Документ предусматривает прекращение боевых действий, в том числе в Ливане, открытие Ормузского пролива, а также отмену морской блокады Ирана со стороны США.

После подписания меморандума ожидается, что стороны в ближайшее время начнут 60-дневный переговорный процесс для выработки окончательного соглашения. В ходе консультаций планируется обсудить вопросы, связанные с иранской ядерной программой, а также возможным снятием санкций.