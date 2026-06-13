Также утверждается, что Иран опечатал хранилища урана и заминировал входы из-за опасений их захвата США

CNN: Армия США готовилась к наземной операции по захвату урана в Иране, но Трамп ее остановил Также утверждается, что Иран опечатал хранилища урана и заминировал входы из-за опасений их захвата США

Вооруженные силы США готовились к проведению наземной операции в Иране с целью захвата запасов обогащенного урана, однако президент Дональд Трамп распорядился отказаться от этого плана. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на два осведомленных источника.

По данным телеканала, председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Дэн Кейн посетил штаб-квартиру Центрального командования ВС США (CENTCOM) во Флориде, где ознакомился с планами отправки американских сухопутных сил в Иран для захвата запасов обогащенного урана.

Источники сообщили, что совещание носило срочный характер, в связи с чем Кейн 19 мая досрочно вернулся из Брюсселя, где проходила встреча НАТО. По их словам, сам факт обсуждения наземной операции на столь высоком уровне свидетельствовал о близости ее возможной реализации.

Источники отметили, что позже Кейн проинформировал президента США Дональда Трампа о деталях плана. Однако Трампа решил отказаться от проведения операции в связи с предупреждениями о возможном жестком ответе со стороны Ирана, риске затягивания конфликта и угрозе дальнейшей дестабилизации мировой экономики.

Кроме того, источники утверждают, что американский лидер выразил обеспокоенность возможными значительными потерями среди военнослужащих США.

- Иран опечатал хранилища урана и заминировал входы

В другом материале CNN утверждается, что иранские власти, опасаясь попытки США захватить запасы урана, опечатали соответствующие хранилища и заминировали входы.

Кроме того, по словам источников телеканала, иранские власти намеренно подорвали туннели, ведущие к этим объектам.