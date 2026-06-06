Кроме того, сообщается, что американские военные нанесли удары по иранским береговым радиолокационным объектам наблюдения в районе Горук и на острове Кешм

CENTCOM: США сбили четыре иранских БПЛА, представлявших «непосредственную угрозу» морскому судоходству Кроме того, сообщается, что американские военные нанесли удары по иранским береговым радиолокационным объектам наблюдения в районе Горук и на острове Кешм

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о четырех сбитых иранских беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), которые представляли непосредственную угрозу морскому судоходству в Ормузском проливе. Соответствующее заявление было опубликовано на странице CENTCOM в социальной сети американской компании X.

Согласно сообщению, американские силы сбили четыре иранских БПЛА, представляющих непосредственную угрозу региональному морскому судоходству в Ормузском проливе.

Кроме того, сообщается, что американские военные нанесли удары по иранским береговым радиолокационным объектам наблюдения в районе Горук и на острове Кешм «в целях защиты от дальнейших атак».

«Американские силы находятся в состоянии повышенной готовности для самообороны от неоправданной иранской агрессии», — говорится в сообщении.