CENTCOM: США сбили два иранских БПЛА над Ормузским проливом Американские военные заявили, что беспилотники представляли угрозу международному морскому судоходству

Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что американские военные сбили два иранских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Ормузским проливом, которые, по их утверждению, представляли угрозу для морского трафика.

В заявлении, опубликованном в социальной сети американской компании Х, говорится, что американские силы уничтожили два иранских «односторонних ударных» БПЛА, создававших угрозу международному судоходству в районе Ормузского пролива.

Также отмечается, что вооруженные силы США «продолжат находиться в состоянии готовности перед лицом агрессии Ирана».