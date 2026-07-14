Удары по городам Ирана и острову Абу Мусы продолжались около пяти часов

CENTCOM: США завершили последнюю волну ударов по военным объектам в Иране Удары по городам Ирана и острову Абу Мусы продолжались около пяти часов

Армия США объявила о завершении последней волны ударов по военным объектам в Иране.

Соответствующее заявление Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) опубликовало в своем аккаунте в социальной сети американской компании X.

Сообщается, что в ходе операции, продлившейся около 5 часов, американские силы нанесли удары по военным объектам по всему Ирану, включая Бушер, Чабахар, Джаск, Конарак, остров Абу Мусы и Бендер-Аббас.

В CENTCOM отметили, что в ходе атак высокоточное оружие применялось против иранских систем береговой обороны, ракетных баз, БПЛА и военно-морских сил.

Также сообщается, что по всему Ближнему Востоку развернуто более 50 000 американских военнослужащих.

