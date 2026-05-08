CENTCOM: США блокируют заход и выход более 70 танкеров в иранские порты Согласно сообщению, 73 блокируемых судна способны перевозить более 166 млн баррелей иранской нефти

Более 70 танкеров не могут войти или покинуть иранский порт. Об этом говорится в сообщении Центрального командования ВС США (CENTCOM), размещенном в соцсети американской компании Х.

Согласно сообщению, 73 блокируемых судна способны перевозить более 166 млн баррелей иранской нефти общей ориентировочной стоимостью свыше 13 млрд долларов.

Также отмечается, что маршрут более 50 судов был изменен.

Последняя ситуация

Корпус стражей исламской революции Ирана объявил 2 марта о закрытии Ормузского пролива для судоходства после начала 28 февраля атак США и Израиля.

После провала переговорного процесса, проходившего между сторонами при участии Пакистана, США 13 апреля начали морскую блокаду в Ормузском проливе.

В заявлении CENTCOM от 2 мая сообщалось, что за предыдущие 20 дней в рамках морской блокады США изменили маршруты 48 судов, связанных с Ираном.

Кроме того, в рамках блокады американские военные в прошлом месяце вмешались в движение как минимум трех танкеров под иранским флагом в азиатских водах.