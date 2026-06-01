CENTCOM сообщил об ударах по объектам Ирана у Ормузского пролива США заявили об уничтожении радиолокационных систем, центра управления БПЛА и двух беспилотников

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о нанесении ударов по радиолокационным объектам и центрам управления беспилотниками на иранском острове Кешм и в районе Горук, расположенных вблизи Ормузского пролива.

Соответствующее заявление было опубликовано на странице CENTCOM в социальной сети американской компании X.

В сообщении говорится, что атаки были проведены в минувшие выходные и были направлены против радиолокационных систем и центров управления беспилотными летательными аппаратами Ирана.

По утверждению американской стороны, операция стала ответом на уничтожение Ираном беспилотника MQ-1 США, который, как заявляют в CENTCOM, выполнял полет над международными водами.

«Американские боевые самолеты незамедлительно нанесли ответный удар, уничтожив иранскую систему противовоздушной обороны, наземный пункт управления и два беспилотника, представлявших прямую угрозу для судов, проходящих через региональные воды», — говорится в заявлении.

В CENTCOM также подчеркнули, что в ходе операции американские силы потерь не понесли.