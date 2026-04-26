CENTCOM: силы США развернули 37 судов из-за морской блокады Ирана

С момента введения морской блокады Ирана 13 апреля вооруженные силы США перенаправили 37 судов, которые пытались выйти из портов Исламской республики или зайти в них.

Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) на своей странице в социальной сети американской компании Х в воскресенье, 26 апреля.

«Вчера судно M/V Sevan вошло в число 19 кораблей так называемого «теневого флота», в отношении которых Министерство финансов США ввело санкции за транспортировку иранских энергоносителей, нефти и газа, включая пропан и бутан, на иностранные рынки. Общая стоимость перевозимых грузов оценивается в миллиарды долларов», - следует из публикации.

Ранее сегодня M/V Sevan было перехвачено в Аравийском море вертолетом ВМС США, взлетевшим с ракетного эсминца USS Pinckney (DDG 91), сообщили в CENTCOM. В настоящее время торговое судно выполняет требование американских военных и следует обратно в Иран под конвоем, следует из публикации.

«Американские силы продолжают обеспечивать соблюдение санкций США и в полном объеме реализуют блокаду судов, заходящих в иранские порты или выходящих из них. С момента введения блокады перенаправлены 37 судов»,- сообщили в CENTCOM.

Президент США Дональд Трамп после провала переговорного процесса с Ираном в Пакистане заявил о начале процесса по введению блокады Ормузского пролива.

CENTCOM также сообщил, что блокаду иранских портов обеспечивают более 10 тыс. американских военнослужащих, а также десятки боевых кораблей и самолетов.