США заявили, что операция проводится по приказу Трампа в рамках самообороны после падения вертолета над Ормузским проливом

CENTCOM объявило о начале ударов по Ирану в ответ на инцидент с американским вертолетом Apache США заявили, что операция проводится по приказу Трампа в рамках самообороны после падения вертолета над Ормузским проливом

Центральное командование США (CENTCOM) объявило о начале ответных ударов по Ирану после инцидента с американским вертолетом Apache.

В заявлении, опубликованном на странице CENTCOM в соцсети американской компании X, говорится, что командование приступило к проведению ответных операций против Ирана.

«В ответ на уничтожение вчера вертолета Apache армии США CENTCOM по указанию Верховного главнокомандующего (Дональда Трампа) сегодня в 17:00 по восточному времени США начало наносить удары по Ирану в целях самообороны. Эта операция является соразмерным ответом на неспровоцированную агрессию Ирана», — говорится в сообщении.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил в социальных сетях, что принадлежащий американским вооруженным силам вертолет Apache, патрулировавший район Ормузского пролива, был сбит Ираном.

«США должны в обязательном порядке ответить на эту атаку», — заявил Трамп.

В то же время в коротком телефонном комментарии для газеты Wall Street Journal Трамп дал понять, что не считает произошедшее чрезвычайно серьезным инцидентом.

«Это не такая уж большая проблема. Пилоты в порядке», — отметил он.

Между тем американские чиновники сообщили телеканалу CBS News, что пилоты вертолета были спасены морским дроном ВМС США.

Другой американский чиновник, комментируя ситуацию порталу Axios, заявил, что причиной происшествия стало столкновение иранского беспилотника с вертолетом Apache. При этом он подчеркнул, что пока неизвестно, было ли это сделано намеренно.