Центральное командование ВС США заявил о «самообороне» после атак Ирана на американские военно-морские силы

CENTCOM: «Мы предотвратили атаки Ирана и ответили в рамках самообороны»

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что Иран «без какого-либо провоцирования» совершил атаки на американские военно-морские силы, проходившие через Ормузский пролив, и что в ответ на эти действия были предприняты «оборонительные меры».

CENTCOM в заявлении, опубликованном в социальной сети американской компании Х, прокомментировал авиаудары США по иранским объектам в портах Кешм и Бендер-Аббас.

В сообщении отмечается, что удары были нанесены «в рамках законной самообороны против атак Ирана, совершенных без какого-либо провоцирования». «7 мая, когда эсминцы ВМС США с управляемыми ракетами проходили через Ормузский пролив в направлении Оманского залива, американские силы отразили атаки Ирана, совершенные без какого-либо провоцирования, и ответили ударами в целях самообороны», - говорится в сообщении.

В заявлении утверждается, что Иран осуществил атаки с использованием большого количества ракет, беспилотников и малых катеров, при этом подчеркивается, что ни один американский военный корабль не был поражен.

Также говорится, что Военно-морские силы США нанесли удары по иранским военным объектам, которые, по их данным, являлись источником атак, однако конкретные цели не были раскрыты.

CENTCOM добавил, что «эскалации напряженности не стремится», однако продолжит «защищать американские силы».

Телеканал Fox News, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника, сообщил, что военные США нанесли авиаудары по портам Кешм и Бендер-Аббас в Иране, однако это «не означает окончания перемирия для США».