Также CENTCOM опроверг заявление КСИР об ударе по штабу Пятого флота США в Бахрейне

CENTCOM заявил о «провале» атаки иранских БПЛА на силы США в Кувейте Также CENTCOM опроверг заявление КСИР об ударе по штабу Пятого флота США в Бахрейне

Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило о «провале» атаки иранских БПЛА на силы США в Кувейте.

Как говорится в публикации CENTCOM в социальной сети американской компании Х, этой ночью была совершена очередная волна атак иранских БПЛА против сил США в Кувейте.

Отмечается, что система противовоздушной обороны CENTCOM успешно сбила множество беспилотников, при этом американские военнослужащие и имущество не пострадали.

В другом заявлении CENTCOM опроверг заявление Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) об ударе по штабу Пятого флота США в Бахрейне и американской авиабазе в регионе с помощью ракет и БПЛА.

Ранее КСИР заявил, что в ответ на атаку США на иранский остров Кешм нанес ракетные удары по военным базам в Кувейте, на которых размещены силы США.

КСИР также объявил, что нанес удар по штабу Пятого флота США в Бахрейне с помощью ракет и беспилотников.