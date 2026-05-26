CENTCOM заявил о новых ударах США по югу Ирана в целях «самообороны»

Ecem Şahinli Ögüç, Elmira Ekberova
26 Май 2026•Обновить: 26 Май 2026
Представитель Центрального командования США (CENTCOM) Тим Хокинс заявил, что американские силы нанесли новые удары по объектам на юге Ирана в целях «законной самообороны».
Как сообщают американские СМИ, Хокинс заявил, что США атаковали ряд целей на юге Ирана.
По его словам, удары были нанесены «в целях самообороны» и направлены на «защиту американских военнослужащих от угроз, исходящих от иранских сил».
Хокинс отметил, что среди целей были ракетные пусковые площадки, а также иранские суда, которые, как утверждается, готовились к установке морских мин.
Представитель CENTCOM добавил, что США намерены «продолжать проявлять сдержанность в рамках продолжающегося режима прекращения огня, одновременно обеспечивая защиту своих сил».