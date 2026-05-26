CENTCOM заявил о новых ударах США по югу Ирана в целях «самообороны» В Вашингтоне утверждают, что атаки были направлены на защиту американских военных от угроз со стороны иранских сил

Представитель Центрального командования США (CENTCOM) Тим Хокинс заявил, что американские силы нанесли новые удары по объектам на юге Ирана в целях «законной самообороны».

Как сообщают американские СМИ, Хокинс заявил, что США атаковали ряд целей на юге Ирана.

По его словам, удары были нанесены «в целях самообороны» и направлены на «защиту американских военнослужащих от угроз, исходящих от иранских сил».

Хокинс отметил, что среди целей были ракетные пусковые площадки, а также иранские суда, которые, как утверждается, готовились к установке морских мин.

Представитель CENTCOM добавил, что США намерены «продолжать проявлять сдержанность в рамках продолжающегося режима прекращения огня, одновременно обеспечивая защиту своих сил».