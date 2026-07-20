Американское военное командование также сообщило, что одно судно было «выведено из эксплуатации»

CENTCOM: в рамках морской блокады Ирана изменены маршруты шести торговых судов Американское военное командование также сообщило, что одно судно было «выведено из эксплуатации»

Вооруженные силы США сообщили, что в рамках морской блокады Ирана были изменены маршруты шести торговых судов, а одно судно было «выведено из эксплуатации».

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) распространило соответствующее заявление на своей странице в социальной платформе X.

В сообщении отмечается, что экипаж американского ракетного эсминца USS John Finn (DDG 113) продолжает выполнять задачи в рамках обеспечения морской блокады Ирана.

По данным CENTCOM, американские силы продолжают операции с соблюдением необходимых мер предосторожности. В целях обеспечения соблюдения режима морской блокады командование перенаправило шесть торговых судов по альтернативным маршрутам, а одно судно было «выведено из эксплуатации».

К публикации CENTCOM также была приложена фотография американских военнослужащих, выполняющих задачи в ходе операции.