CENTCOM: Вооруженные силы США поразили почти 140 военных целей в Иране Мишенью стали места хранения ракет и дронов, военные арсеналы, системы связи, береговые наблюдательные пункты и объекты ВМС

Американские военные в воскресенье утром завершили очередную серию ударов по Ирану, в ходе которой поразили примерно 140 военных объектов, сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM).

«Центральное командование завершило третий за эту неделю раунд ударов по Ирану. Иранская сторона понесла ответственность за то, что атаковала еще одно судно в Ормузском проливе», - говорится в заявлении командования в социальной сети американской компании Х.

Отмечается, что удары с применением высокоточных боеприпасов, запущенных с истребителей, нанесены «в ответ на атаки Ирана на торговые судна в Ормузском проливе».

Речь идет о местах хранения ракет, дронов, военных арсеналах, системах связи, береговых наблюдательных пунктах, объектах ВМС. Отмечается, что за три ночи проведения операций в общей сложности были нанесены удары по более чем 300 целям.

В CENTCOM подчеркнули, что операции осуществлены по указанию президента США Дональда Трампа с целью ослабить способность Ирана наносить удары по торговым судам и морякам, осуществляющим свободный проход через Ормузский пролив.

Отмечается, что проход торговых судов через Ормузский пролив продолжается, и с начала мая американские силы обеспечили безопасное сопровождение более 800 коммерческих судов и порядка 400 млн баррелей сырой нефти через пролив.

Ранее американские военные уже объявляли о нанесении ударов по Ирану 7 и 8 июля под предлогом того, что Иран «нацеливается на торговые суда».