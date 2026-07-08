США нанесли удары по Ирану, сославшись на атаки на торговые суда в Ормузском проливе

CENTCOM: Вооруженные силы США поразили более 80 целей в Иране США нанесли удары по Ирану, сославшись на атаки на торговые суда в Ормузском проливе

Армия США нанесла удары по более чем 80 военным объектам Ирана в ответ на недавние атаки на три торговых судна, следовавшие через Ормузский пролив.



Об этом говорится в публикации Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) в социальной сети американской компании Х.

«Силы CENTCOM, незамедлительно реагируя на недавние атаки Ирана на торговые суда в Ормузском проливе, нанесли новую волну ударов по более чем 80 целям на территории Ирана с применением высокоточных боеприпасов», - отметили в Командовании.

Сообщается, что ударам подверглись иранские системы противовоздушной обороны, системы командования и контроля, а также береговые радиолокационные станции.

В CENTCOM заявили, что Иран своими атаками на торговые корабли нарушил режим прекращения огня и подорвал свободу судоходства.

Накануне армия США сообщила о начале «серии мощных ударов» по Ирану в ответ на атаки на три торговых судна в Ормузском проливе.