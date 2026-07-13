CENTCOM: армия США нанесла высокоточные удары по десяткам целей в Иране Целями стали иранские системы ПВО, береговые радары, ракетные комплексы и базы беспилотников

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о нанесении высокоточных ударов по «десяткам целей» в Иране с целью «ослабить его способность атаковать международные торговые суда в Ормузском проливе».

В заявлении CENTCOM, опубликованном в социальной сети американской компании Х говорится, что завершена очередная волна ударов по военным объектам Ирана, направленная на минимизацию угроз для морского судоходства в Ормузском проливе.

Отмечается, что удары были нанесены по иранским системам ПВО, береговым радиолокационным постам, ракетным и беспилотным объектам, а также по местам базирования малых катеров.

В заявлении также указывается, что в ходе этих атак применялись боевые самолеты, военные корабли, дроны-камикадзе, а также впервые были задействованы ударные безэкипажные катера. «Ормузский пролив является жизненно важным морским коридором для мировой торговли, и Иран не контролирует его», — подчеркивается в сообщении CENTCOM.

В заявлении также утверждается, что, несмотря на «неоправданную агрессию, провокации, угрозы и произвольные заявления» со стороны Ирана, силы США сохраняют готовность и находятся на позициях для обеспечения свободы судоходства.



​​​​​​​Ранее, 7 и 8 июля, американские военные уже объявляли о нанесении ударов по Ирану под предлогом того, что ВС Ирана «нацеливаются на торговые суда».

