В командовании также опровергли сообщения Ирана о нанесении ущерба штабу Пятого флота ВМС США в Бахрейне

CENTCOM: Американские силы нанесли удары по иранским береговым радиолокационным объектам В командовании также опровергли сообщения Ирана о нанесении ущерба штабу Пятого флота ВМС США в Бахрейне

Центральное командование США (CENTCOM) сообщило о нанесении ударов по иранским радиолокационным станциям береговой охраны в районе Сирик и на острове Кешм после атак на Ормузский пролив и страны Персидского залива.Соответствующее сообщение опубликовано на странице CENTCOM в социальной сети американской компании X.

Согласно сообщению, американские военные перехватили «большое число баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных со стороны Ирана в направлении Ормузского пролива и стран Персидского залива».

Отмечается, что четыре иранских БПЛА, направлявшихся в сторону Ормузского пролива, были сбиты, поскольку представляли прямую и непосредственную угрозу морскому судоходству в регионе.

Сообщается, что Иран выпустил в сторону Кувейта и Бахрейна семь баллистических ракет. При этом американские силы нанесли удары по радиолокационным станциям береговой разведки на островах Сирик и Кешм с целью предотвращения дальнейших атак на морские объекты.

По предварительным данным CENTCOM, шесть из семи выпущенных Ираном ракет были перехвачены, тогда как одна не достигла цели.

Отмечается, что среди американских военнослужащих погибших и раненых нет.

В командовании также опровергли сообщения Ирана о нанесении ущерба штабу Пятого флота ВМС США в Бахрейне.

В CENTCOM подчеркнули, что американские силы продолжат принимать необходимые меры в рамках права на самооборону для защиты от атак, исходящих со стороны Ирана.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об атаках на военные базы США в регионе в ответ на американские удары по островам Сирик и Кешм.

Армия Кувейта, в свою очередь заявила, что системы противовоздушной обороны были приведены в действие из-за атаки с применением беспилотников и ракет на территорию страны.

В МВД Бахрейна также сообщили, что после сообщений о взрывах в Кувейте в королевстве сработали сирены воздушной тревоги.