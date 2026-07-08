Президент Реджеп Тайип Эрдоган «сумел проявить себя как эффективный переговорщик и лидер в сфере национальной оборонной промышленности» - Politico

Cаммит НАТО в Анкаре получил широкий резонанс в международной прессе Президент Реджеп Тайип Эрдоган «сумел проявить себя как эффективный переговорщик и лидер в сфере национальной оборонной промышленности» - Politico

Прошедший в Анкаре 36-й саммит глав государств и правительств стран НАТО получил широкий отклик в международной прессе. В публикациях на первый план вышли растущее стратегическое значение Турции в меняющейся среде безопасности, ее потенциал в оборонной промышленности, а также дипломатическая роль президента Реджепа Тайипа Эрдогана на саммите.

Газета The New York Times отметила, что конфликт в Украине и война в Иране, а также возвращение президента США Дональда Трампа в Белый дом усилили ценность Турции для союзников по НАТО.

Издание подчеркнуло, что на саммите в Анкаре Турция рассматривалась как ключевая страна для будущего альянса благодаря развивающейся оборонной промышленности и второй по численности армии в НАТО после США. Также газета передала слова Трампа о том, что он согласился принять участие в саммите, поскольку его хозяином выступал Эрдоган.

В материале Politico отмечалось, что по итогам саммита НАТО был «один очевидный победитель». Издание подчеркнуло, что президент Эрдоган «сумел проявить себя как эффективный переговорщик и лидер в сфере национальной оборонной промышленности».

В публикации также говорилось, что лидеры высоко оценили способность Эрдогана вовлечь Трампа в обсуждения будущего НАТО. При этом отмечалось, что сам Трамп заявил: отношения с Турцией «вероятно, никогда не были такими хорошими».

Издание Defence24, специализирующееся на оборонной тематике, подчеркнуло, что Европа не сможет выстроить серьезную архитектуру безопасности, оставив Турцию за ее пределами.

В материале Defence24 отмечалось, что Турция обладает второй по величине армией в НАТО и развивающейся оборонной промышленностью. Саммит в Анкаре, по оценке издания, стал стратегической витриной, позволившей Турции продемонстрировать европейским союзникам свой оборонно-промышленный потенциал и производственные возможности.

- Саммит НАТО оказался в центре внимания немецкой прессы

Немецкая газета Welt вышла с заголовком «Турция - новый фактор силы?» и передала слова Трампа о том, что он принял участие в саммите в Анкаре благодаря Эрдогану.

Издание обратило внимание, что Эрдоган является одним из немногих лидеров, с которыми Трамп на протяжении многих лет поддерживает хорошие личные отношения.

Süddeutsche Zeitung оценила саммит в Анкаре как критически важную встречу для НАТО. Газета написала, что европейские страны стремились продемонстрировать новые инвестиции в оборонную сферу и тем самым показать, что альянс усиливается.

Tagesschau отметило, что Эрдоган получил престиж еще до начала саммита. Издание подчеркнуло, что Трамп хотел приехать в Анкару, а Турция, обладающая второй по величине армией в НАТО, выделяется как незаменимая региональная сила.

Газета Wirtschaftswoche написала, что Эрдоган устроил Трампу торжественный прием, который прошел в теплой атмосфере. Издание также передало слова Трампа о том, что он приехал на саммит НАТО в Турции только ради Эрдогана.

- Греческая пресса выделила заявления Трампа по F-35

В греческих СМИ на первый план вышли заявления президента США Дональда Трампа, фактически давшие зеленый свет продаже Турции истребителей F-35 и отмене санкций против Анкары в рамках закона CAATSA.

Один из самых читаемых новостных сайтов Греции in.gr в материале под заголовком «Эрдоган выиграл «поединок» на встрече с Трампом, теперь пытается выиграть «войну»» написал, что значительно возросшую стратегическую значимость Турции уже невозможно игнорировать.

В материале отмечалось, что встреча Трампа президентом Эрдоганом в Анкаре произвела сильное впечатление, а похвальные слова Трампа в адрес Эрдогана также привлекли внимание. Издание утверждало, что Турция выиграла борьбу за первое впечатление, однако «битва» за получение четкой даты поставки F-35 все еще продолжается.

Газета Kathimerini в статье под заголовком «Похвалы и обещания по F-35» привела заявления Трампа о F-35 и санкциях CAATSA. Издание также отметило, что Трамп сделал комплименты Турции и президенту Эрдогану, назвав Турцию более верным другом по сравнению с другими странами.

Телеканал SKAI в материале под заголовком «Эрдоган становится главным победителем саммита НАТО» написал, что Эрдоган использовал саммит НАТО для укрепления своих международных позиций и возвращения темы F-35 в повестку.

«Саммит НАТО, похоже, завершается с неожиданным политическим победителем. И этот победитель не весь альянс НАТО, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган», - говорилось в публикации.

- Итальянская пресса обратила внимание на то, что Трамп критиковал европейцев и хвалил Эрдогана

Итальянские СМИ также выделили заявления президента США Трампа, сделанные во время встречи с президентом Эрдоганом на саммите НАТО в Анкаре.

Газета La Repubblica написала, что Трамп заявил о «разочаровании» европейскими союзниками и произнес фразу: «Я приехал сюда ради Эрдогана».

Corriere della Sera вышла с заголовком «Трамп своими словами сотрясает саммит НАТО». На первой полосе газета написала, что Трамп встретился со своим «другом Эрдоганом» и раскритиковал Берлин, Париж и Лондон.

В другом материале, посвященном саммиту, издание обратило внимание на то, что премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса встретили под «Марш мехтеров», отметив, что «трудно поверить, что такой выбор был случайным».

Газета La Stampa написала, что, критикуя европейских союзников, Трамп на открытых для прессы мероприятиях называл президента Эрдогана «важным другом» и «важным лидером».

Издание также передало слова Трампа, обращенные к Эрдогану: «Если бы не ты, я бы не приехал на саммит НАТО». Газета отметила, что Трамп пообещал продать Турции истребители F-35.

Il Messaggero также написала, что в начале саммита Трамп дал обещание по продаже Турции F-35.

- Саммит в Анкаре также освещался в швейцарской прессе

Швейцарская общественная телерадиокомпания SRF опубликовала материал о саммите в Анкаре под заголовком «Судьбоносная встреча НАТО: перестройка или распад?».

В материале содержалась оценка, что президент Эрдоган «использовал саммит для демонстрации своей силы». «Турция обладает быстро растущей оружейной промышленностью, второй по величине армией в НАТО и контролирует маршруты перехода от Средиземного моря к Черному», - отмечалось в публикации.

Кроме того, в публикации подчеркивалось, что Турция является одной из немногих стран, способных выступать посредником между Россией и Украиной.

- Австрийская пресса

Австрийская общественная телерадиокомпания ORF осветила саммит НАТО в Анкаре под заголовком «Критика, угрозы и подарок для Анкары».

В материале приводилась критика Трампа в адрес европейских лидеров. При этом отмечалось, что одним из главных итогов саммита для Турции стал сигнал Вашингтона о готовности вновь рассмотреть продажу Анкаре истребителей F-35.

Заявления Трампа о возможной отмене санкций против Турции были оценены как «подарок» для Анкары.

В материале также говорилось, что президент Эрдоган лично встретил Трампа, а церемония с участием кавалерийского подразделения и боевых самолетов была «впечатляющей». Кроме того, подчеркивалось, что Трамп назвал Турцию страной, которая отличается от других союзников своей верностью.

Цифровая платформа Австрийской экономической палаты WKO - LOOKAUT - в аналитическом материале под заголовком «Саммит НАТО в Анкаре: почему Турция внезапно стала настолько важной?» написала, что Турция обладает второй по величине армией в НАТО после США, а ее стратегическое положение и растущая оборонная промышленность усиливают ее значение для европейской безопасности.

Австрийская газета Kurier вышла с заголовком «Эрдоган на саммите НАТО показывает Европе, насколько она в нем нуждается».

В материале отмечалось, что Эрдоган выглядел как «уверенный в себе хозяин», а европейские лидеры - как «сдержанные гости». Издание также подчеркнуло: «Последние события на Ближнем Востоке вновь продемонстрировали геополитическое значение Турции, обладающей второй по величине армией в НАТО».

- Босния и Герцеговина, Хорватия и Словения

Один из самых читаемых новостных порталов Боснии и Герцеговины Klix сообщил своим читателям, что Турция впервые за 22 года приняла саммит НАТО и что переговоры прошли в позитивной атмосфере. Портал вывел на первый план выступление президента Реджепа Тайипа Эрдогана о системе «Стальной купол» и других системах противовоздушной обороны.

Один из самых популярных новостных порталов Хорватии Index привел слова президента Реджепа Тайипа Эрдогана о необходимости снятия оборонных ограничений между союзниками по НАТО.

Общественная телерадиокомпания Словении RTV SLO оценила саммит в Анкаре как возможность, которую Турция использовала для демонстрации своей усиливающейся оборонной промышленности.