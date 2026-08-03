Brent снизилась ниже 85 долларов на фоне сигналов о возможном диалоге США и Ирана Снижению нефтяных котировок способствовали ожидания возобновления дипломатических контактов между США и Ираном

Стоимость барреля нефти марки Brent на международном срочном рынке составляет 83,41 доллара.

В пятницу фьючерсная цена барреля Brent с поставкой в октябре поднималась до 90,80 доллара, завершив день на уровне 90,12 доллара.

По состоянию на 09:10 сегодняшнего дня стоимость барреля Brent снизилась на 7,4% по сравнению с предыдущим закрытием и составила 83,41 доллара. В то же время сентябрьские фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) торговались на уровне 79,60 доллара за баррель.

Снижению нефтяных котировок способствовали ожидания возобновления дипломатических контактов между США и Ираном.

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном возобновятся сегодня, и выразил оптимизм по поводу возможности достижения соглашения.

Трамп также заявил, что в ближайшее время может быть достигнута договоренность по вопросу открытия Ормузского пролива и «ядерного разоружения» Ирана.

По словам американского лидера, переговоры с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Катаром и Ираном побудили его отказаться от запланированного на эти выходные «масштабного удара».

«Это была бы крупнейшая атака со времен Второй мировой войны. Однако нас попросили этого не делать. Нам сказали: «Пожалуйста, не делайте этого». То же самое сказали и их соседи. Сейчас мы ведем с ними переговоры. Они начнутся завтра днем, а затем посмотрим, что произойдет», - сказал Трамп, добавив, что хотел бы заключить соглашение и «спасти жизни многих людей».

Трамп выразил оптимизм относительно возможности достижения соглашения с Ираном, отметив, что договоренности по Ормузскому проливу и в перспективе по ядерному разоружению Тегерана могут быть достигнуты в ближайшее время. По его словам, Иран и Саудовская Аравия ранее не поддерживали действия США в этом направлении.

Ожидания возобновления дипломатического процесса между США и Ираном, а также возможного открытия Ормузского пролива усилили прогнозы о снижении рисков перебоев с поставками нефти с Ближнего Востока. Это оказало дополнительное давление на нефтяные цены.

OPEC+ продолжит наращивать добычу в сентябре

Дополнительным фактором снижения цен стало решение группы OPEC+, в которую входят страны Организации стран - экспортеров нефти и ряд государств вне картеля, продолжить увеличение добычи и в сентябре.

Согласно заявлению OPEC, Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман провели онлайн-встречу и в рамках «общей приверженности поддержанию стабильности нефтяного рынка» договорились с сентября увеличить совокупную добычу на 188 тыс. баррелей в сутки.

Решение принято в рамках дополнительных добровольных ограничений добычи в объеме 1,65 млн баррелей в сутки, объявленных в апреле 2023 года.

Наибольшее увеличение добычи придется на Саудовскую Аравию и Россию по 62 тыс. баррелей в сутки каждая.

В следующем месяце Ирак увеличит добычу на 26 тыс. баррелей в сутки, Кувейт - на 16 тыс., Казахстан - на 10 тыс., Алжир - на 6 тыс., а Оман - на 5 тыс. баррелей в сутки.

Следующая встреча группы состоится 6 сентября.

С технической точки зрения для Brent уровень 83,75 доллара рассматривается как сопротивление, а 82,97 доллара — как поддержка.