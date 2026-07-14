Утверждается, что наследный принц Саудовской Аравии обратился к президенту США с просьбой поддержать военную операцию против хуситов

Axios: Трамп якобы поддержал военную операцию Саудовской Аравии против хуситов Утверждается, что наследный принц Саудовской Аравии обратился к президенту США с просьбой поддержать военную операцию против хуситов

Президент США Дональд Трамп поддержал наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана в вопросе проведения военной операции против йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситов). Об этом сообщил американский портал Axios со ссылкой на двух неназванных чиновников.

По данным издания, Трамп и бин Салман обсудили этот вопрос в ходе телефонного разговора.

Утверждается, что наследный принц обратился к президенту США с просьбой поддержать военную операцию против хуситов, а, Трамп, в свою очередь, оказал поддержку этой инициативе.

В публикации напоминается, что обострение между Саудовской Аравией и хуситами началось после того, как самолет иранской авиакомпании Mahan Air приземлился в контролируемой хуситами Сане и вывез в Иран делегацию руководителей движения.

При этом один из американских чиновников утверждает, что самолет также перевозил для хуситов оружие, компоненты ракет и военных специалистов.

Axios также напоминает, что впоследствии Саудовская Аравия нанесла удар по международному аэропорту Саны, тогда как хуситы в ответ атаковали аэропорт Абха в Саудовской Аравии с применением баллистических ракет и беспилотников.

Белый дом в ответ на просьбу прокомментировать публикацию сослался на интервью Трампа телеканалу Fox News, в котором он выступил с резкой критикой Ирана.

Посольство Саудовской Аравии в Вашингтоне пока не прокомментировало данный вопрос.

Кризис в Йемене

Поддерживаемое Ираном движение «Ансар Аллах» (хуситы) с сентября 2014 года контролирует Сану и ряд других районов страны.

С марта 2015 года коалиция во главе с Саудовской Аравией оказывает военную поддержку правительству Йемена в борьбе с хуситами.

Несмотря на отдельные столкновения после объявления перемирия в апреле 2022 года, в стране в целом сохраняется режим относительного прекращения огня.