Axios: Трамп «призвал Нетаньяху вывести израильскую армию из Сирии и Ливана»

Dilara Karataş, Nariman Mehdiyev
14 Июля 2026•Обновить: 14 Июля 2026
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху потребовал от Израиля сократить своё военное присутствие в Сирии и начать вывод войск из Ливана.
Согласно сообщению Axios, основанному на информации американских и израильских официальных лиц, 9 июля во время телефонного разговора с Нетаньяху Трамп заявил, что присутствие израильских войск в Сирии вызывает напряженность и может повысить риск конфликта.
«Вас там не хотят. Вы должны передислоцировать свои силы», сказал Трамп и высказал аналогичную оценку в отношении Ливана.
Отметив, что администрация Трампа на протяжении нескольких месяцев предпринимает попытки достичь нового соглашения о безопасности между Израилем и Сирией, официальные лица заявили, что Израиль не готов пойти на требуемые уступки.
14 июля в столице Италии, Риме, начался шестой раунд прямых переговоров между Израилем и Ливаном, в рамках которого делегации обеих стран провели встречи в посольстве США.