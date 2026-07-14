Президент США заявил, что присутствие израильских войск в Сирии вызывает напряженность и может повысить риск конфликта

Axios: Трамп «призвал Нетаньяху вывести израильскую армию из Сирии и Ливана» Президент США заявил, что присутствие израильских войск в Сирии вызывает напряженность и может повысить риск конфликта

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху потребовал от Израиля сократить своё военное присутствие в Сирии и начать вывод войск из Ливана.

Согласно сообщению Axios, основанному на информации американских и израильских официальных лиц, 9 июля во время телефонного разговора с Нетаньяху Трамп заявил, что присутствие израильских войск в Сирии вызывает напряженность и может повысить риск конфликта.

«Вас там не хотят. Вы должны передислоцировать свои силы», сказал Трамп и высказал аналогичную оценку в отношении Ливана.

Отметив, что администрация Трампа на протяжении нескольких месяцев предпринимает попытки достичь нового соглашения о безопасности между Израилем и Сирией, официальные лица заявили, что Израиль не готов пойти на требуемые уступки.

14 июля в столице Италии, Риме, начался шестой раунд прямых переговоров между Израилем и Ливаном, в рамках которого делегации обеих стран провели встречи в посольстве США.