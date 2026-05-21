Axios: Трамп и Нетаньяху расходятся во взглядах по иранскому вопросу

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время телефонного разговора 19 мая, как утверждается, разошлись во мнениях относительно дальнейших шагов по иранскому вопросу. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Сообщается, что источники подробно описали телефонный разговор, состоявшийся между Трампом и Нетаньяху 19 мая, в ходе которого обсуждались усилия по достижению соглашения с Ираном.

По данным источников, Трамп и Нетаньяху не смогли согласовать дальнейшую линию действий и израильский премьер после разговора якобы был «крайне встревожен».

Утверждается, что Трамп сообщил Нетаньяху о работе посредников над «письмом о намерениях», которое должны подписать как США, так и Иран. Этот документ, как предполагается, должен формально положить конец войне и открыть 30-дневный переговорный процесс по вопросам иранской ядерной программы, а также открытия Ормузского пролива.

Кроме того, сообщается, что Нетаньяху в ближайшие недели намерен посетить Вашингтон для встречи с Трампом.

«Пересмотренный мирный текст»

По данным Axios, Катар и Пакистан при участии других региональных посредников подготовили «пересмотренный текст мирного соглашения».

Один из арабских чиновников утверждает, что Катар в начале этой недели направил делегацию в Тегеран для обсуждения последнего проекта с иранской стороной.

При этом остается неясным, примет ли Иран данный проект и готов ли он изменить свою текущую позицию.