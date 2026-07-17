Axios: Трампа «сильно разозлили» заявления Нетаньяху по поводу возможного возвращения Турции в программу F-35

Yasin Yorgancı, Elmira Ekberova
17 Июля 2026•Обновить: 17 Июля 2026
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху своим критическим отношением к возможному возвращению Турции в программу F-35 «сильно разозлил» президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает американское издание Axios.
По информации Axios, со ссылкой на американских и израильских чиновников, Трамп был «очень разгневан» после интервью Нетаньяху телеканалу Fox, которое тот дал по возвращении с 36-го саммита НАТО.
В интервью Нетаньяху критически высказался о возможности возвращения Турции в программу F-35. Как сообщил один из американских чиновников, Трамп считает, что «премьер-министр Израиля не имеет права высказывать свое мнение по этому вопросу».
По данным издания, в последнее время Нетаньяху неоднократно пытался организовать визит в США и встретиться с американским президентом, однако ни одна из этих инициатив не получила практического продолжения.
Кроме того, накануне стало известно, что Нетаньяху отменил запланированный визит в Соединенные Штаты. В качестве причины назывался перенос на конец месяца церемонии прощания с американским сенатором Линдси Грэмом.