По данным издания, президент США считает, что премьер-министр Израиля не вправе высказываться по вопросу участия Турции в программе F-35

Axios: Трампа «сильно разозлили» заявления Нетаньяху по поводу возможного возвращения Турции в программу F-35 По данным издания, президент США считает, что премьер-министр Израиля не вправе высказываться по вопросу участия Турции в программе F-35

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху своим критическим отношением к возможному возвращению Турции в программу F-35 «сильно разозлил» президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает американское издание Axios.

По информации Axios, со ссылкой на американских и израильских чиновников, Трамп был «очень разгневан» после интервью Нетаньяху телеканалу Fox, которое тот дал по возвращении с 36-го саммита НАТО.

В интервью Нетаньяху критически высказался о возможности возвращения Турции в программу F-35. Как сообщил один из американских чиновников, Трамп считает, что «премьер-министр Израиля не имеет права высказывать свое мнение по этому вопросу».

По данным издания, в последнее время Нетаньяху неоднократно пытался организовать визит в США и встретиться с американским президентом, однако ни одна из этих инициатив не получила практического продолжения.

Кроме того, накануне стало известно, что Нетаньяху отменил запланированный визит в Соединенные Штаты. В качестве причины назывался перенос на конец месяца церемонии прощания с американским сенатором Линдси Грэмом.