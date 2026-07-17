Израильский источник утверждает, что администрация США намерена в ближайшие дни направить Израилю еще несколько десятков самолетов-заправщиков и уже уведомила об этом израильское руководство

Axios: США могут направить Израилю дополнительные самолеты-заправщики Израильский источник утверждает, что администрация США намерена в ближайшие дни направить Израилю еще несколько десятков самолетов-заправщиков и уже уведомила об этом израильское руководство

Администрация США рассматривает возможность отправки Израилю десятков дополнительных самолетов-заправщиков на фоне вероятного расширения масштабов ударов по Ирану. Об этом сообщает американский портал Axios со ссылкой на трех американских и одного израильского чиновника.

По данным источников, 14 июля президент США Дональд Трамп на заседании в Ситуационной комнате Белого дома рассмотрел представленные ему новые военные планы.

Как утверждают американские чиновники, среди рассматриваемых вариантов - удары по объектам инфраструктуры Ирана, включая электростанции, усиление атак на ядерные объекты с целью еще большего заглубления запасов обогащенного урана, а также бомбардировка строящегося подземного объекта в районе горы Пикакс.



Источники отметили, что окончательное решение о проведении таких операций пока еще не принято.

Трамп рассматривает возможность «усиления военного давления» на Тегеран, чтобы вынудить его открыть Ормузский пролив и принять выдвинутые требования по ядерной программе, - говорят источники.

Сообщается о планах направить Израилю дополнительные самолеты-заправщики

Между тем израильский источник утверждает, что администрация США намерена в ближайшие дни направить Израилю еще несколько десятков самолетов-заправщиков и уже уведомила об этом израильское руководство.

Источник отмечает, что в настоящее время на территории аэропортов имени Бен-Гуриона и Рамон находятся около 60 американских самолетов-заправщиков. После прибытия дополнительных воздушных судов их количество, как утверждается, планируется довести до уровня, который был в начале конфликта США/Израиль – Иран.