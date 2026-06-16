Axios: Директор ЦРУ выразил сомнения относительно ядерной сделки с Ираном

Zeynep Katre Oran, Nariman Mehdiyev
16 Июня 2026•Обновить: 16 Июня 2026
Директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Джон Рэтклифф, опираясь на данные разведки, выразил президенту США Дональду Трампу свои сомнения относительно того, готов ли Иран пойти на уступки, требуемые Вашингтоном в связи с его ядерной программой.
В сообщении американской новостной платформы Axios, основанном на информации от трех источников, отмечается, что Трамп провел серию встреч со своими советниками и высокопоставленными чиновниками администрации перед тем, как объявить о достигнутом соглашении между США и Ираном.
Утверждается, что разведывательные данные, рассмотренные в ходе этих встреч, указывают на несоответствие между оценками иранских чиновников относительно соглашения, сделанными ими между собой, и сообщениями, которые они передавали как посредникам, так и американским официальным лицам.
Согласно этой информации, Ратклифф, опираясь на указанные разведывательные оценки, выразил Трампу свои сомнения относительно того, предпримет ли Иран требуемые США шаги в ядерной сфере в рамках возможного соглашения.
Госсекретарь США Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет в ходе переговоров также выразили свои оговорки по поводу протокола о взаимопонимании.
Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф объявил о достижении соглашения между США и Ираном. Заместитель министра иностранных дел Ирана Казим Гарибабади также подтвердил достижение соглашения с США и сообщил, что меморандум о взаимопонимании будет подписан 19 июня в Швейцарии.