Госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет также выразили свои оговорки по поводу протокола о взаимопонимании между США и Ираном

Axios: Директор ЦРУ выразил сомнения относительно ядерной сделки с Ираном Госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет также выразили свои оговорки по поводу протокола о взаимопонимании между США и Ираном

Директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Джон Рэтклифф, опираясь на данные разведки, выразил президенту США Дональду Трампу свои сомнения относительно того, готов ли Иран пойти на уступки, требуемые Вашингтоном в связи с его ядерной программой.

В сообщении американской новостной платформы Axios, основанном на информации от трех источников, отмечается, что Трамп провел серию встреч со своими советниками и высокопоставленными чиновниками администрации перед тем, как объявить о достигнутом соглашении между США и Ираном.

Утверждается, что разведывательные данные, рассмотренные в ходе этих встреч, указывают на несоответствие между оценками иранских чиновников относительно соглашения, сделанными ими между собой, и сообщениями, которые они передавали как посредникам, так и американским официальным лицам.

Согласно этой информации, Ратклифф, опираясь на указанные разведывательные оценки, выразил Трампу свои сомнения относительно того, предпримет ли Иран требуемые США шаги в ядерной сфере в рамках возможного соглашения.

Госсекретарь США Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет в ходе переговоров также выразили свои оговорки по поводу протокола о взаимопонимании.

Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф объявил о достижении соглашения между США и Ираном. Заместитель министра иностранных дел Ирана Казим Гарибабади также подтвердил достижение соглашения с США и сообщил, что меморандум о взаимопонимании будет подписан 19 июня в Швейцарии.