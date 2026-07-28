Axios: Во время визита в США Нетаньяху, как и Зеленский, может столкнуться с резкими высказываниями Трампа Встреча Трампа с Нетаньяху пройдет без участия представителей прессы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, как утверждается, может стать объектом резкой критики, подобной той, с которой столкнулся президент Украины Владимир Зеленский в Белом доме, если на его встречу с президентом США Дональдом Трампом будут допущены представители прессы.

Согласно сообщению Axios, в последние месяцы между лидерами, которые во время второго президентского срока Трампа встретятся в Овальном кабинете уже в восьмой раз, обострились разногласия, особенно по вопросам политики в отношении Ирана и региональных проблем.

Решение Трампа, после прекращения военных действий США против Ирана, вновь обратиться к варианту дипломатических переговоров, вызвало неопределенность в правительстве Нетаньяху.

По утверждениям, поскольку Нетаньяху не располагал достаточной информацией о планах администрации Трампа во время заседаний с кабинетом безопасности, правительство и армия Израиля вели подготовку с учетом вероятности возобновления США широкомасштабных военных операций против Ирана.

Об решении Трампа приостановить атаки Израиль узнал поздно вечером в пятницу.

В сообщении также отмечается, что в первые месяцы атак Трамп и Нетаньяху общались практически ежедневно, однако в последние недели телефонные переговоры стали более редкими, и Нетаньяху все чаще связывался с госсекретарем США Марко Рубио, чтобы выяснить позицию Трампа.

Axios также утверждает, что Нетаньяху не смог отговорить Трампа от решения о продаже Турции истребителей F-35 и что он не был заранее осведомлён о содержании ядерного соглашения, подписанного администрацией Трампа с Саудовской Аравией.

Источники, общавшиеся с сайтом, утверждают, что на прошлой неделе Нетаньяху хотел встретиться с Трампом в Белом доме, но не смог договориться о встрече.

Отмечается, что встреча Трампа с Нетаньяху пройдет без участия представителей прессы, однако предполагается, что в случае появления лидеров перед камерами Нетаньяху либо сможет продемонстрировать сильную поддержку, либо станет объектом резкой критики, подобной той, с которой ранее столкнулся Зеленский в Белом доме.

Во время встречи президента Украины Зеленского с Трампом в Белом доме 28 февраля 2025 года между двумя лидерами возникли напряженные моменты.