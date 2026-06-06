Белый дом работает над меморандумом о взаимопонимании, который положит конец войне с Ираном

Axios: Виткофф и Кушнер в рамках подготовки к переговорам с Ираном встретились с экспертами по ядерной энергетике Белый дом работает над меморандумом о взаимопонимании, который положит конец войне с Ираном

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Виткофф и его зять Джаред Кушнер встретились с экспертами в области ядерной энергетики в штате Теннесси в рамках подготовки к возможным переговорам с Ираном по ядерной программе.

По словам двух американских чиновников, с которыми пообщалась американская платформа Axios, Виткофф и Кушнер встретились в Национальной лаборатории Ок-Ридж в Теннесси с экспертами в области переработки урана и центрифужных технологий.

Чиновники заявили, что в результате встречи, проведенной в рамках подготовки к возможным переговорам по ядерной программе, в случае достижения предварительного соглашения между Ираном и США будет сформирована группа из примерно 100 экспертов для поддержки переговоров.

В сообщении также отмечается, что Белый дом работает над меморандумом о взаимопонимании, который положит конец войне с Ираном и откроет путь к всеобъемлющим переговорам по ядерной программе, и что в случае начала возможных переговоров планируется привлечь к процессу технических экспертов.