Аббас Аракчи намерен посетить Пакистан для проведения переговоров, связанных с процессом прекращения огня между Ираном и США, - Associated Press

AP: Ожидается визит главы МИД Ирана в Пакистан Аббас Аракчи намерен посетить Пакистан для проведения переговоров, связанных с процессом прекращения огня между Ираном и США, - Associated Press

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, как ожидается, посетит Пакистан для проведения контактов. Об этом агентству Associated Press (AP) сообщили два пакистанских чиновника, пожелавших не называть своего имени.

Чиновники отметили, что Аракчи намерен посетить Пакистан для проведения переговоров, связанных с процессом прекращения огня между Ираном и США.

По словам источников, глава МИД Ирана может прибыть в Пакистан уже сегодня в сопровождении небольшой делегации. При этом подробности визита не приводятся.

В беседе с «Анадолу» пакистанские источники также подтвердили, что Аракчи, как ожидается, прибудет в Исламабад сегодня поздно вечером для проведения переговоров.

После начала войны, вызванной атаками США и Израиля на Иран 28 февраля, стороны достигли двухнедельного временного прекращения огня 8 апреля. Вслед за этим 11 апреля в Пакистане прошли переговоры между Тегераном и Вашингтоном о постоянном прекращении огня, однако 21-часовые переговоры не принесли результатов.

Попытки организовать второй раунд переговоров при посредничестве Пакистана также не увенчались успехом из-за разногласий между сторонами, в том числе на фоне морской блокады, введенной США против Ирана.