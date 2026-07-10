Amnesty International призвала расследовать авиаудары Израиля по Ливану как военные преступления Всего за одну неделю израильские военные уничтожили целые семьи в Ливане, заявили правозащитники

Три израильских авиаудара на юге Ливана в марте 2026 года, в результате которых погибли 24 мирных жителя, включая 12 детей, и были уничтожены целые семьи, должны быть расследованы как военные преступления, заявила международная правозащитная организация Amnesty International.

В письменном заявлении организации, базирующейся в Лондоне, говорится, что правозащитники изучили три атаки Израиля, совершенные 6, 12 и 13 марта в южном Ливане. Удары были нанесены по жилому кварталу Аль-Такана в городе Сур, мунициалитету Аркей в районе Сайды и населенному пункту Аль-Рахбат в провинции Набатия, в результате чего были разрушены жилые дома.

Отмечается, что в результате этих атак погибли 12 детей в возрасте от 5 до 16 лет, 6 женщин, включая одну беременную, а также 6 мужчин. Не менее 18 человек получили ранения.

В организации подчеркнули, что на основе собранных доказательств у правозащитников есть разумные основания полагать, что в каждом из этих авиаударов израильские военные нарушили международное гуманитарное право.

Среди выявленных нарушений — неизбирательное отношение к гражданским лицам и военным объектам, совершение нападений на мирное население или гражданские объекты, а также непринятие всех возможных мер для минимизации ущерба среди мирного населения.

Израильские военные уничтожили целые семьи в Ливане, включая детей

Кристин Бекерле, заместитель регионального директора Amnesty International по Ближнему Востоку и Северной Африке заявил, что всего за одну неделю израильские военные уничтожили целые семьи в Ливане, включая более десятка детей, продемонстрировав пренебрежение к жизни мирных граждан.

«Сколько еще семей должно извлекать из-под завалов фрагменты тел своих детей, прежде чем этот разрушительный цикл военных преступлений будет остановлен? Международное сообщество должно действовать уже сейчас. Государства должны немедленно ввести всеобъемлющее эмбарго на поставки оружия Израилю и использовать универсальную и экстерриториальную юрисдикцию для расследования и привлечения к ответственности виновных»,- отметила она.

Бекерле также обратила внимание на растущую обеспокоенность тем, что достигнутое при посредничестве США израильско-ливанское соглашение может стать новым препятствием на пути к справедливости, перекрыв пострадавшим доступ к правосудию.

Ужасающие свидетельства выживших и очевидцев этих атак дают леденящее душу представление о том, что на практике означает полная безнаказанность за незаконные атаки Израиля, добавила Бекерле.

Ливанские власти должны действовать решительно

Обращаясь к ливанским властям, Бекерле призвала их к решительным действиям. «Ливанские власти должны действовать решительно - предоставить Международному уголовному суду юрисдикцию в отношении преступлений, совершенных на их территории, поддержать усилия по обеспечению международного правосудия и инициировать независимые и заслуживающие доверия внутренние расследования преступлений, квалифицируемых в соответствии с международным правом»,- сказала правозащитница.

Бекерле подчеркнула, что без скоординированных действий как внутри страны, так и на международном уровне цикл военных преступлений и безнаказанности будет продолжаться, и ему не видно конца.