Amnesty International призвала помешать планам Израиля выселить жителей палестинского Хан-эль-Ахмара Правозащитники предупредили, что незаконное принудительное перемещение может быть приравнено к преступлению против человечности

Международная организация Amnesty International призвала остановить реализацию планов по выселению палестинцев, проживающих в селении Хан-эль-Ахмаре в восточном пригороде оккупированного Восточного Иерусалима, предупредив, что подобные действия могут представлять собой военное преступление.

Соответствующую публикацию Amnesty International разместила на своей странице в социальной сети американской компании Х, комментируя распоряжение министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича инициировать необходимые процедуры для выселения жителей населенного пункта Хан эль-Ахмар и сноса их имущества.

Отмечается, что решение Смотрича связано с сообщениями о требовании прокурора Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на его арест по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

В правозащитной организации подчеркнули, что «незаконное принудительное перемещение защищенных гражданских лиц является военным преступлением и может быть приравнено к преступлению против человечности». Использование принудительного выселения «в качестве инструмента мести международному правосудию» представляет собой явное пренебрежение международным правом, привлекли внимание правозащитники.

В заявлении также отмечается, что на протяжении многих лет жители Хан-эль-Ахмара сталкиваются с угрозой выселения в рамках израильского плана «E1», а также с поддерживаемым государством насилием со стороны поселенцев.

Amnesty International утверждает, что план израильского министра нацелен на расширение и соединение поселений к востоку от Иерусалима, что ведет к дальнейшему дроблению палестинских деревень и городов на оккупированном Западном берегу.

Правозащитная организация призвала международное сообщество незамедлительно принять меры для защиты палестинцев. Также правозащитная организация обратилась к МУС с призывом отвергнуть любые акты возмездия в отношении Суда и поддержать усилия по привлечению к ответственности лиц, обвиняемых в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Министр финансов Израиля Смотрич ранее заявил, что, по его сведениям, прокурор МУС потребовал выдать тайный ордер на его арест, и в ответ на это распорядился принудительно выселить палестинскую деревню Хан-эль-Ахмар в Восточном Иерусалиме.

Проект «E1»

Проект «E1» был запущен с целью соединить поселение «Маале-Адумим», построенное рядом с палестинским районом Эйзария, исторически являвшимся частью Восточного Иерусалима, но оказавшимся на западной стороне Разделительной стены на Западном берегу, с дорогой, ведущей в Западный Иерусалим.

В этих целях в 1999 году было узурпировано 12 тысяч дунамов палестинской земли для строительства более 4 тыс. незаконных жилых домов и гостиниц.

Израильское правительство ранее замораживало реализацию проекта «E1», который, как утверждается, призван предотвратить создание палестинского государства, из-за давления со стороны предыдущих американских администраций.

В сентябре 2025 года премьер-министр Биньямин Нетаньяху одобрил проект «E1», который фактически рассекает оккупированный Западный берег надвое.

Посредством проекта «E1» Израиль намерен разорвать связь между удерживаемым под оккупацией Восточным Иерусалимом и палестинскими территориями на Западном берегу.