Amnesty International назвала отказ отстранить Израиль от «Евровидения» предательством человечности

Решение Европейского вещательного союза (EBU) не отстранять Израиль от участия в конкурсе песни «Евровидение-2026» является предательством человечности и проявлением двойных стандартов.

Об этом заявила генеральный секретарь международной правозащитной организации Amnesty International Агнес Калламар.

Глава организации назвала «трусостью» и «очевидным двойным стандартом» тот факт, что EBU не отстранил Израиль от участия в «Евровидении», тогда как аналогичная мера была применена в отношении России. «Вместо того чтобы четко дать понять, что зверские преступления, совершаемые Израилем против палестинского народа, влекут за собой последствия, EBU предоставляет Израилю эту международную сцену, несмотря на продолжающийся геноцид в Газе, незаконную оккупацию и практику апартеида, — заявила Калламар.

Она отметила, что EBU предает основополагающие ценности конкурса «Евровидение», такие как свобода от нетерпимости, языка вражды и дискриминации.

Кроме того, в вещательном союзе игнорируют протесты в странах-участницах, таких как Испания, Ирландия, Нидерланды, Словения и Исландия, которые отказались от участия в конкурсе именно из-за присутствия Израиля, отметила она. «В конечном счете EBU предает человечность»,- заявила Калламар.

Генеральный секретарь Amnesty International также отметила, что участие Израиля в конкурсе предоставляет ему платформу для попыток нормализации продолжающегося геноцида в оккупированном секторе Газа. По ее словам, нельзя позволять, чтобы песни отвлекали внимание от зверств, совершаемых Израилем.

Калламар подчеркнула, что Израилю не может быть предоставлена сцена до тех пор, пока в Газе продолжается геноцид.

Глава Amnesty International призвала людей по всему миру действовать по совести и встать на защиту прав человека.