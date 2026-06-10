Международное сообщество должно ясно показать, что период молчаливой терпимости к политике Израиля завершен

Amnesty International: Израиль проводит на Западном берегу «этническую чистку при поддержке государства» Международное сообщество должно ясно показать, что период молчаливой терпимости к политике Израиля завершен

Израиль проводит в зоне C оккупированного Западного берега «кампанию этнической чистки при поддержке государства». Об этом заявила международная правозащитная организация Amnesty International.

Выводы доклада Amnesty International под названием «Стереть все палестинское: этническая чистка Израилем бедуинских и пастушеских общин на Западном берегу» были представлены общественности на пресс-конференции в Берлине с участием генерального секретаря организации Аньес Калламар.

Выступая на мероприятии, Калламар заявила, что за последние три с половиной года израильские власти ускорили на Западном берегу «кампанию этнической чистки при поддержке государства», вытесняя палестинские общины, лишая их имущества и принудительно перемещая.

Калламар подчеркнула, что происходящее нельзя рассматривать лишь как действия радикальных поселенцев, отдельных организаций или одного-двух министров.

«То, чему мы становимся свидетелями, - это преднамеренная аннексия, направляемая государством, которая является явным нарушением международного права и осуществляется на глазах у всего мира», - сказала она.

По словам Калламар, международное сообщество либо соучаствует в грубых нарушениях международного права со стороны Израиля, либо остается чрезмерно пассивным.

«Международное сообщество должно ясно показать, что период молчаливой терпимости к политике Израиля по этнической чистке и аннексии завершен», - заявила она.

В докладе подчеркнута роль Израиля в расширении поселений, сносах и принудительном перемещении

В докладе говорится, что Израиль ускорил поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях, расширил финансовую и логистическую поддержку поселенцев, а также поощрял насилие со стороны поселенцев, которое приводит к принудительному перемещению палестинцев.

Согласно докладу, в период с января 2023 года по апрель 2026 года как минимум 117 поселений, большинство из которых относятся к бедуинским и пастушеским общинам, были полностью или частично перемещены. Также отмечается, что на Западном берегу было создано 363 незаконных поселенческих форпоста, многие из которых появились после 2023 года.

В докладе напоминается, что в 2023–2026 годах были снесены 3407 палестинских домов и строений, и указывается на резкий рост числа поселенческих форпостов и сносов.

Отмечается, что политика Израиля все больше создает условия для расширения поселений, изъятия палестинских земель и роста насилия со стороны поселенцев. Это, в свою очередь, вынуждает палестинцев покидать свои дома. В этой связи в докладе говорится, что по состоянию на апрель были принудительно перемещены как минимум 5910 палестинцев.

В документе подчеркивается, что имеются доказательства скоординированной государственной политики, направленной на «официальную аннексию» зоны C. Этот процесс, как отмечается, сопровождается увеличением финансовой и политической поддержки поселений, а также передачей части полномочий от военной администрации гражданскому управлению.

В докладе также напоминается, что в 2023–2025 годах израильское правительство продвинуло планы строительства 50 785 новых единиц жилья в поселениях. Только в 2025 году были одобрены проекты на 27 941 единицу жилья, что стало самым высоким годовым показателем за все время.

Amnesty International призвала все государства, прежде всего страны, имеющие влияние на Израиль, прекратить торговые, инвестиционные и иные формы сотрудничества, которые способствуют оккупации, режиму апартеида и этнической чистке палестинцев.