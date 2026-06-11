Amnesty International: ЕС не достаточно реагирует на политику «этнической чистки» Израиля на Западном Берегу Агнес Калламард заявила, что захват палестинских территорий представляют собой спланированный проект, осуществляемый государством Израиль

Генеральный секретарь организации «Международная амнистия» (Amnesty International) Агнес Калламард заявила, что Израиль проводит «этническую чистку» в отношении палестинцев на Западном берегу, а Европейский союз (ЕС) не реагирует на это.

В интервью корреспонденту «Анадолу» Агнес Калламард прокомментировала отчет, опубликованный 10 июня Amnesty International и посвященный этнической чистке, проводимой Израилем на Западном берегу.

Калламард отметила, что нападения со стороны захватчиков палестинских территорий не являются единичными инцидентами, а представляют собой спланированный проект, осуществляемый государством Израиль.

Отметив, что в своих реакциях до сих пор страны ЕС представляли источник конфликта исключительно в виде «некоторых фанатичных поселенцев» или политиков-экстремистов, она подчеркнула, что от такого подхода необходимо отказаться.

«Наша работа в регионе и подготовленный нами доклад показывают следующее. Они стремятся стереть с лица земли все, что связано с Палестиной на этих землях. Совершается множество преступлений с целью создания новых израильских передовых постов и открытия новых израильских поселений», — заявила генеральный секретарь, добавив, что на самом деле это является частью «исторического проекта», реализуемого на протяжении многих лет.

Калламард предупредила о том, что за последние несколько лет наблюдается значительный рост числа преступлений, совершаемых с целью вытеснения палестинцев с их земель на Западном берегу, и ситуация достигла крайне тревожных масштабов.

«Наши выводы свидетельствуют о следующем. Против палестинцев организуются серии нападений, которые можно квалифицировать как военные преступления или преступления против человечности. К ним относятся убийства, пытки, ограничение свободы передвижения палестинцев, нанесение ущерба их имуществу и многие другие преступления», -сказала она.

Калламард раскритиковала международное сообщество и, в частности, европейские страны за то, что они лишь ограничиваются заявлениями, выражающими озабоченность в связи с преступлениями, совершаемыми на Западном берегу: «Реакция международного сообщества и ЕС до сих пор была крайне недостаточной, фактически никаких результатов достигнуто не было. Объявление санкций в отношении отдельных лиц и министров — это символические шаги, несущие политический посыл, но не имеющие никакого влияния на ситуацию на местах».

Призвав страны ЕС незамедлительно принять меры, Калламард отметила, что необходимо предпринять более конкретные и скоординированные шаги, которые окажут давление на правительство Биньямина Нетаньяху.

Перечисляя требования к европейским странам, Калламард заявила: «Нам необходимо дать системный отпор правительству Нетаньяху. Прежде всего, необходимо расторгнуть Соглашение о партнерстве между ЕС и Израилем. Необходимо запретить любые торговые и финансовые отношения с территориями, оккупированными Израилем. Кроме того, следует прекратить любую военную поддержку».

Калламард также раскритиковала правительство Германии за безоговорочную поддержку Израиля.

По ее словам, Германия чувствует ответственность перед Израилем из-за своего нацистского прошлого, но в нынешней ситуации такая поддержка означает соучастие в преступлениях правительства Нетаньяху, от этой политики необходимо отказаться.

Ссылаясь на недавние опросы общественного мнения, Калламард указала, что большинство немцев считают, что Израиль совершает геноцид, и не поддерживают внешнюю политику правительства канцлера Германии Фридриха Мерца в отношении Израиля.

«Немецкие власти должны прислушиваться к своему народу. Опросы показывают, что подавляющее большинство немецкого населения крайне негативно относится к тому, что происходит в настоящее время. Власти должны принять это во внимание и действовать в соответствии с сигналами, поступающими от их собственного народа», - резюмировала генеральный секретарь организации «Международная амнистия».