Amnesty International: ЕС не достаточно реагирует на политику «этнической чистки» Израиля на Западном Берегу

Ayhan Şimşek, Nariman Mehdiyev
11 Июня 2026•Обновить: 11 Июня 2026
Генеральный секретарь организации «Международная амнистия» (Amnesty International) Агнес Калламард заявила, что Израиль проводит «этническую чистку» в отношении палестинцев на Западном берегу, а Европейский союз (ЕС) не реагирует на это.
В интервью корреспонденту «Анадолу» Агнес Калламард прокомментировала отчет, опубликованный 10 июня Amnesty International и посвященный этнической чистке, проводимой Израилем на Западном берегу.
Калламард отметила, что нападения со стороны захватчиков палестинских территорий не являются единичными инцидентами, а представляют собой спланированный проект, осуществляемый государством Израиль.
Отметив, что в своих реакциях до сих пор страны ЕС представляли источник конфликта исключительно в виде «некоторых фанатичных поселенцев» или политиков-экстремистов, она подчеркнула, что от такого подхода необходимо отказаться.
«Наша работа в регионе и подготовленный нами доклад показывают следующее. Они стремятся стереть с лица земли все, что связано с Палестиной на этих землях. Совершается множество преступлений с целью создания новых израильских передовых постов и открытия новых израильских поселений», — заявила генеральный секретарь, добавив, что на самом деле это является частью «исторического проекта», реализуемого на протяжении многих лет.
Калламард предупредила о том, что за последние несколько лет наблюдается значительный рост числа преступлений, совершаемых с целью вытеснения палестинцев с их земель на Западном берегу, и ситуация достигла крайне тревожных масштабов.
«Наши выводы свидетельствуют о следующем. Против палестинцев организуются серии нападений, которые можно квалифицировать как военные преступления или преступления против человечности. К ним относятся убийства, пытки, ограничение свободы передвижения палестинцев, нанесение ущерба их имуществу и многие другие преступления», -сказала она.
Калламард раскритиковала международное сообщество и, в частности, европейские страны за то, что они лишь ограничиваются заявлениями, выражающими озабоченность в связи с преступлениями, совершаемыми на Западном берегу: «Реакция международного сообщества и ЕС до сих пор была крайне недостаточной, фактически никаких результатов достигнуто не было. Объявление санкций в отношении отдельных лиц и министров — это символические шаги, несущие политический посыл, но не имеющие никакого влияния на ситуацию на местах».
Призвав страны ЕС незамедлительно принять меры, Калламард отметила, что необходимо предпринять более конкретные и скоординированные шаги, которые окажут давление на правительство Биньямина Нетаньяху.
Перечисляя требования к европейским странам, Калламард заявила: «Нам необходимо дать системный отпор правительству Нетаньяху. Прежде всего, необходимо расторгнуть Соглашение о партнерстве между ЕС и Израилем. Необходимо запретить любые торговые и финансовые отношения с территориями, оккупированными Израилем. Кроме того, следует прекратить любую военную поддержку».
Калламард также раскритиковала правительство Германии за безоговорочную поддержку Израиля.
По ее словам, Германия чувствует ответственность перед Израилем из-за своего нацистского прошлого, но в нынешней ситуации такая поддержка означает соучастие в преступлениях правительства Нетаньяху, от этой политики необходимо отказаться.
Ссылаясь на недавние опросы общественного мнения, Калламард указала, что большинство немцев считают, что Израиль совершает геноцид, и не поддерживают внешнюю политику правительства канцлера Германии Фридриха Мерца в отношении Израиля.
«Немецкие власти должны прислушиваться к своему народу. Опросы показывают, что подавляющее большинство немецкого населения крайне негативно относится к тому, что происходит в настоящее время. Власти должны принять это во внимание и действовать в соответствии с сигналами, поступающими от их собственного народа», - резюмировала генеральный секретарь организации «Международная амнистия».