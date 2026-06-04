В правозащитной организации задокументировали неоправданное насилие в отношении мирных демонстрантов и журналистов

Amnesty International: греческая полиция применяет чрезмерную силу к протестующим В правозащитной организации задокументировали неоправданное насилие в отношении мирных демонстрантов и журналистов

В ходе акций протеста в Греции было зафиксировано применение полицией неоправданной и чрезмерной силы, заявила Amnesty International.

В международной организации отметили, что подготовили доклад касательно протестных акций в Греции, который включает показания журналистов, участников демонстраций, юристов, а также анализ видеозаписей.

«Греческая полиция часто применяет неоправданное и чрезмерное насилие в отношении мирных демонстрантов и журналистов», - следует из доклада под названием «Протесты — это не поле боя: модели незаконного применения силы полицией и безнаказанность в Греции», подготовленного за два года.

При этом, правозащитники указали на то, что такое применение силы приводит к серьезным физическим и психологическим травмам. «Право на мирные собрания в Греции явно нарушается как в законодательстве, так и на практике»,- заявила Кондилия Гогу, исследователь и правозащитник Amnesty International, специализирующийся на регионе Европы.

Она добавила, что мирных протестующих произвольно задерживают, объявляют преступниками и подвергают незаконному применению силы со стороны полиции.