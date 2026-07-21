Решение принято в связи с обострением ситуации в регионе, сообщили в компании

Air France ограничила полеты на Ближний Восток Решение принято в связи с обострением ситуации в регионе, сообщили в компании

Французская авиакомпания Air France объявила о приостановке полетов в ряд городов Ближнего Востока из-за эскалации обстановки в регионе. Об этом говорится в пресс-релизе авиаперевозчика.

Согласно сообщению, рейсы в Эр-Рияд отменены до 24 июля, в Дубай - до 27 июля, а полеты в Бейрут приостановлены до 2 августа.

В Air France подчеркнули, что безопасность пассажиров и экипажей является приоритетом компании.

14 июня США и Иран подписали Исламабадский меморандум о взаимопонимании, закреплявший 60-дневный переговорный период. Однако 8 июля президент США Дональд Трамп объявил соглашение сорванным, возобновив бомбардировки Ирана. В ответ Тегеран нанес удары по американским военным базам в соседних странах.