78 лет с момента «Накбы»: число погибших выросло на 50%, а масштабы разрушений увеличились в разы

Спустя 78 лет после «Великой катастрофы» (Накба), приведшей к созданию Израиля, палестинцы вновь переживают те же страдания, но уже в гораздо большем масштабе.

Палестинцы называют «Великой катастрофой» (Накба) создание 15 мая 1948 года государства Израиль на большей части палестинских территорий и выселение в ходе этого процесса сотен тысяч человек.

Накба для палестинцев стала не завершенной катастрофой, а началом продолжающегося процесса. Внуки тех, кто был изгнан из своих деревень в 1948 году, сегодня борются за выживание в хлипких палатках в Газе, а на Западном берегу каждый день сталкиваются с новыми решениями о конфискации земель.

Цифры шокируют: за последние 2,5 года число палестинцев, убитых в Газе, превысило общие потери за 78 лет периода Некбе.

По данным Центрального статистического управления Палестины, число погибших в ходе нападений Израиля на Газу, начавшихся в октябре 2023 года, на 50 процентов превышает число палестинцев, убитых за период с 1948 по октябрь 2023 года

Две крупные волны вынужденного переселения за последние 78 лет

После израильской оккупации 1948 года из примерно 1,4 миллиона палестинцев 957 тысяч были вынуждены переселиться в Западный берег, сектор Газа и соседние арабские страны, тысячи палестинцев были перемещены на территории, находящихся под израильской оккупацией.

В то же время, в период с октября 2023 года по апрель 2026 года, когда начался израильский геноцид, в Газе с населением 2,3 миллиона человек 2 миллиона человек были насильно выселены.

Жители Газы, большинство из которых меняли место жительства несколько раз, пытаются выжить в импровизированных палатках и школах, превращенных в приюты.

В лагерях беженцев на севере оккупированного Западного берега из-за атак израильской армии были насильно перемещены около 40 тысяч палестинцев.

По данным Центрального статистического управления Палестины, число убитых в Газе за последние два с половиной года на 50 % превышает общее число палестинцев, погибших за период с «Накбы» 1948 года по октябрь 2023 года.

Сионистские банды совершили 70 массовых убийств в период «Накбы», убив более 15 тысяч палестинцев.

В секторе Газа же с момента начала геноцида, развязанного Израилем в октябре 2023 года, погибло более 72 601 палестинца.

Среди погибших в результате израильских атак — 20 413 детей и 12 524 женщины; также были убиты 3 110 медицинских работников, сотрудников гражданской обороны, журналистов и педагогов.

В оккупированном Западном берегу за тот же период в результате нападений израильской армии и израильских поселенцев погибло не менее 1160 палестинцев.

Оккупация, которую Израиль усиливает на протяжении 78 лет; разрушения и захват земель

Израиль был создан в 1948 году на территории, составляющей более 85 % исторических палестинских земель площадью около 27 тысяч квадратных километров.

Во время «Накбы» было оккупировано 774 палестинских города и деревни, 531 из них был полностью разрушен. Остальные же были подчинены израильской оккупации и законодательству. Большая часть разрушенных населенных пунктов до сих пор не восстановлена.

При этом в секторе Газа только за последние 2,5 года в результате израильских атак было полностью разрушено более 102 тысяч зданий, 330 тысяч жилых домов были полностью или частично повреждены. Целями атак стали мечети, церкви, больницы, школы и гражданская инфраструктура.

По данным Центрального статистического управления Палестины, Израиль продолжил расширение незаконной поселенческой деятельности и на оккупированном Западном берегу.

Только в 2025 году на Западном берегу конфисковано 2254 Га земли, принадлежащей палестинцам.

За тот же период Израилем были полностью или частично разрушены 1400 зданий и сооружений на Западном берегу, из них 258 — в оккупированном Восточном Иерусалиме.

По данным на конец 2025 года, на Западном берегу было создано в общей сложности 645 незаконных поселений, 151 из которых были построены на захваченных палестинских землях.

Число израильтян, захвативших палестинские земли и проживающих в указанных поселениях, превысило 778 тысяч.

На Западном берегу в период с 2022 по 2025 год израильские военные и израильтяне, захватившие палестинские земли, совершили более 61 тысячи нападений.

В результате этих нападений было выкорчевано более 81 тысячи деревьев, в основном оливковых.

Израиль продолжает ограничивать свободу передвижения палестинцев с помощью 900 военных контрольно-пропускных пунктов и железных ворот, установленных на Западном берегу. В результате этих ограничений палестинцы испытывают серьезные трудности с доступом к своим землям и сельскохозяйственным угодьям.

Израиль контролирует более 85 % подземных водных ресурсов Палестины на оккупированном Западном берегу.

Используя водные ресурсы в интересах израильских поселенцев, Израиль препятствует пробуриванию палестинцами новых скважин и модернизации существующих.

В секторе Газа же после начала израильских атак суточное потребление воды на душу населения сократилось до 3–5 литров. Международные гуманитарные стандарты же предусматривают, что этот показатель должен составлять не менее 15 литров.