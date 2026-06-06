Выборы, омраченные обвинениями в нарушениях в первом туре и медленным подсчетом голосов, пройдут в условиях продолжающегося политического кризиса

7 июня жители Перу пойдут на избирательные участки, чтобы выбрать нового президента Выборы, омраченные обвинениями в нарушениях в первом туре и медленным подсчетом голосов, пройдут в условиях продолжающегося политического кризиса

7 июня в Перу избиратели примут участие во втором туре президентских выборов.



В ходе выборов, на которых будет определен президент на срок 2026–2031 годов, сойдутся правый кандидат Кейко Фухимори, набравшая наибольшее количество голосов в первом туре 12 апреля, и занявший второе место левый кандидат Роберто Санчес.



Фухимори, дочь бывшего президента Альберто Фухимори, участвует в выборах в четвертый раз подряд в качестве кандидата от Партии народной силы (Fuerza Popular).



Выборы, омраченные обвинениями в нарушениях в первом туре и медленным подсчетом голосов, пройдут в условиях продолжающегося политического кризиса в Перу, где за последние 10 лет сменилось 8 президентов.



Выборы пройдут в условиях серьезной проблемы безопасности, усугубляемой вымогательством и убийствами со стороны организованных преступных группировок.



Согласно опросам общественного мнения, безопасность, опережающая по важности коррупцию и экономические проблемы, выходит на первый план как наиболее важный фактор, влияющий на выбор избирателей.

- Неопределившиеся избиратели и логистические трудности



Среди основных факторов, замедляющих процесс подсчета голосов, называются трудности с доставкой протоколов о результатах голосования из самых отдаленных районов страны в центр, а также бюрократические механизмы обжалования.



Политические кризисы и институциональная нестабильность последних 10 лет значительно подорвали доверие избирателей к политике, при этом эксперты отмечают высокий процент неопределившихся избирателей и считают, что эта группа может сыграть решающую роль в исходе выборов.



Кейко Фухимори, проигравшая предыдущие выборы с небольшим отрывом, проводит кампанию по набору 100 тысяч наблюдателей за избирательными участками от имени своей партии, чтобы предотвратить повторение обвинений в фальсификациях.



В своем заявлении, касающемся избирательного процесса, Фухимори сказала: «Они не смогут повторить с нами то же самое».

- Обещания Фухимори



Правый кандидат Фухимори в своей предвыборной кампании уделяет особое внимание вопросам безопасности, экономики и социальной политики.



Она выступает за расширение полномочий армии в борьбе с преступностью и ужесточение пенитенциарной системы, отмечая, что в этой сфере он ориентируется на практику президента Сальвадора Наиба Букеле.



В области политики безопасности Фухимори сигнализирует о возвращении к жестким методам, применявшихся в период правления его отца, бывшего президента Альберто Фухимори, а в экономике обещает рыночные реформы, направленные на поддержку бизнеса.



Заявив о намерении устранить бюрократические барьеры для инвестиций в горнодобывающую промышленность, стимулировать иностранные инвестиции и увеличить занятость, Фухимори также предлагает программы социальной помощи, предусматривающие передачу части доходов от добычи полезных ископаемых напрямую населению.

- Обещания Санчеса



Кандидат от партии «Единство за Перу» (Juntos por el Perú) Санчес в своей предвыборной кампании делает акцент на обещаниях в области социальной справедливости, государственного вмешательства и конституционной реформы.



Обращаясь к левой и националистической электоральной базе бывшего президента Педро Кастильо в сельских районах, Санчес выступает за усиление роли государства в стратегических секторах, таких как добыча природного газа и горнодобывающая промышленность, а также за ужесточение контроля над крупными компаниями.



Говоря о безопасности, Санчес отмечает, что борьба с организованной преступностью не может быть решена только полицейскими мерами, и подчеркивает необходимость уделять приоритетное внимание борьбе с бедностью и безработицей.



Санчес обещает создать Учредительное собрание с целью изменения Конституции 1993 года, принятой в период правления бывшего президента Фухимори, и называет это одной из своих важнейших политических целей.



Появляясь на митингах и в телевизионных программах в традиционной белой провинциальной шляпе (sombrero chotano), с которой ассоциируется находящийся в заключении бывший президент Кастильо, Санчес обращается к избирателям из сельских районов и коренному населению.

- Опросы общественного мнения указывают на равную борьбу



В аналитических материалах перуанской прессы отмечается, что в отношении реалистичности предвыборных обещаний обоих кандидатов остаются вопросы.



Некоторые обозреватели утверждают, что политика безопасности Кейко Фухимори может увеличить риск нарушений прав человека, в то время как обещания Роберто Санчеса, предусматривающие расширение государственного вмешательства в экономику, могут подорвать доверие инвесторов и ускорить отток капитала.



Согласно средним результатам последних опросов общественного мнения, опубликованных в июне, рейтинг правого кандидата Фухимори составляет 50,4%, а левого кандидата Санчеса — 49,6%.



Опросы указывают на то, что на выборах между двумя кандидатами развернется чрезвычайно напряженная борьба.