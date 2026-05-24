65-й Международный фестиваль цветов открылся в узбекском Намангане

Наманган, известный как «цветочный город» Узбекистана, принимает 65-й Международный фестиваль цветов.

Праздник, уходящий корнями в 1961 год, стартовал 24 мая и продлится до 12 июля 2026 года.

В фестивале, который считают одним из важнейших культурных мероприятий страны, участвуют около 500 местных и зарубежных садоводов, флористов и дизайнеров, представлено более 1000 сортов цветов, включая редкие виды.

В рамках мероприятия по всему городу на стендах, оформленных с использованием современных ландшафтных и дизайнерских решений, а также на декоративных изделиях и миниатюрах планируется высадить около 150 миллионов саженцев цветов примерно 120 видов, чтобы укрепить образ Намангана как «города цветов».

Запланирован традиционный автопарад, в рамках которого более 200 автомобилей разных марок, украшенных живыми цветами, проедут свыше 10 километров по главным улицам города от международного аэропорта Намангана до парка имени Бабура.

На главной площадке фестиваля, в парке Бабура, на площади около 8 гектаров представлены крупномасштабные цветочные композиции, созданные более чем 250 садоводами, флористами и дизайнерами. По всему парку для посетителей оборудовано 12 специальных фотозон.

В этом году в рамках фестиваля планируется высадить около 150 млн саженцев цветов. На фестивале 2018 года в Намангане было высажено 4,5 млн цветов, в 2023 году — 35 млн, в 2024 году — 45 млн, а в 2025 году — около 100 млн цветов.

Ожидается, что в этом году фестиваль посетят более 1 млн иностранных туристов из более чем 50 стран и около 7 млн местных жителей.

В связи с проведением фестиваля загруженность отелей в городе достигла 95%.

Подана заявка на Книгу рекордов Гиннесса

Одной из заметных инициатив международного масштаба в рамках нынешнего фестиваля стала подача заявки на Книгу рекордов Гиннесса.

Перед фестивалем в Намангане в период с 20 апреля по 20 мая было высажено около 30 млн цветов с целью установления рекорда. Весь процесс был задокументирован в соответствии с международными стандартами, необходимые документы и данные представлены в Guinness World Records.

Пройдет более 150 мероприятий

В рамках фестиваля состоится более 150 международных и национальных событий, включая концерты, театральные и цирковые представления, гала-вечера, модные показы, ярмарки и культурные программы.

В программе фестиваля концерт на открытом воздухе с участием местных и зарубежных артистов, а также Национального симфонического оркестра Узбекистана; в рамках Fashion Week 2026 будут представлены цветочные коллекции дизайнеров из многих стран, включая Турцию.

Также запланированы «Лавандовый фестиваль», шоу с участием более 500 дронов на тему «Весна в небе», гастрономическое мероприятие «Вкусы мира в Намангане», 3-я Международная конференция по искусству маком, Международные этноспортивные игры, Форум женщин-предпринимателей Азии, 3-я Международная ярмарка ремесленников, а также Дни индийской культуры и кино.

На протяжении всего фестиваля пройдут мастер-классы по флористике с участием специалистов из Нидерландов, Японии и Турции, а также мастерские по посадке цветов, икебане и рисованию для детей.

Фестиваль продлится до 12 июля. На 8 входных воротах фестивальной площадки будут работать более 60 волонтеров, владеющих узбекским, русским, английским и турецким языками.

Церемония закрытия фестиваля состоится в виде гала-концерта в Парке Долины легенд, где будут награждены победители в различных категориях.

Нацелены на Книгу рекордов Гинесса

Хоким Намангана Шавкат Абдуразаков рассказал «Анадолу», что 65-й Международный фестиваль цветов в Намангане отличается от предыдущих лет, поскольку в этом году организаторы стремятся попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Абдуразаков сообщил, что оформлена заявка в категории «Наибольшее количество цветов, высаженных командой за один месяц», и выразил надежду получить сертификат на церемонии открытия фестиваля.

Он подчеркнул, что Наманган является одним из важных текстильных центров Узбекистана. Хоким отметил давнее и тесное сотрудничество с Турцией в текстильной и строительной сферах.

Он добавил, что местные предприниматели реализуют совместные проекты с турецкими инвесторами по созданию производственной цепочки «от хлопка до готовой продукции».

По его словам, из 4 млрд долларов иностранных инвестиций, привлеченных в Наманган в 2024-2025 годах, около 600 млн долларов принадлежат турецким партнерам.

Обратив внимание на особые отношения между городами Наманган и Испарта, Абдуразаков напомнил, что оба города известны как «цветочные города», поэтому в 2018 году между ними был подписан протокол о побратимстве. Хоким города также сообщил, что опыт производства розового масла и розовой воды в Испарте постепенно внедряется предпринимателями Намангана.

В ежегодном Фестивале цветов участвуют инвесторы, бизнесмены и туристы из Турции, добавил он, пригласив гостей из Турции посетить красочное мероприятие в Намангане.