Истцы считают, что введенные тарифы против 60 торговых партнеров США превышают полномочия исполнительной власти и нарушают федеральное законодательство

25 штатов США подали иск против администрации Трампа из-за новых импортных пошлин Истцы считают, что введенные тарифы против 60 торговых партнеров США превышают полномочия исполнительной власти и нарушают федеральное законодательство

Двадцать пять американских штатов подали иск против администрации президента США Дональда Трампа, оспаривая введение импортных пошлин на товары из 60 торговых партнеров Соединенных Штатов.

Иск был подан в Суд по международной торговле США коалицией из 25 штатов во главе с генеральным прокурором Калифорнии Робом Бонтой, генеральным прокурором Аризоны Крисом Мэйес и генеральным прокурором Орегона Дэном Рэйфилдом.

В исковом заявлении утверждается, что администрация Трампа превысила свои законные полномочия, введя пошлины в соответствии с разделом 301 Закона о торговле 1974 года, а также нарушила положения Закона об административных процедурах.

Генеральные прокуроры заявили, что данные тарифы не имеют достаточного правового обоснования, не были разработаны для противодействия предполагаемому использованию принудительного труда и фактически направлены на повторное введение пошлин, которые ранее уже были признаны судами незаконными.

Истцы просят суд признать решение о введении тарифов незаконным, отменить его, приостановить действие пошлин, а также обязать власти вернуть уплаченные в их рамках таможенные сборы.

К иску присоединились штаты Колорадо, Коннектикут, Делавэр, Гавайи, Иллинойс, Массачусетс, Мэриленд, Мэн, Мичиган, Миннесота, Невада, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Нью-Йорк, Северная Каролина, Род-Айленд, Вирджиния, Вермонт, Вашингтон и Висконсин. Кроме того, в коалицию вошли губернаторы штатов Кентукки и Пенсильвания.

Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта в письменном заявлении отметил: «Президент Трамп настолько решительно настроен повысить стоимость жизни американцев, что готов вновь и вновь нарушать закон ради достижения этой цели».

По его словам, это уже третья попытка администрации незаконно ввести подобные тарифы, и штаты в третий раз обращаются в суд, чтобы оспорить, как они считают, злоупотребление полномочиями.

Генеральный прокурор Аризоны Крис Мэйес заявила, что введенные тарифы ведут к росту цен на продукты питания, увеличивают расходы малого бизнеса и вызывают хаос практически во всех секторах экономики.

Генеральный прокурор Орегона Дэн Рэйфилд, в свою очередь, подчеркнул, что, по его мнению, «незаконные» пошлины оплачивают не иностранные правительства, а американские граждане.

23 июля Представительство США на торговых переговорах (USTR) объявило, что по итогам расследования, проведенного в рамках раздела 301 Закона о торговле 1974 года, в отношении 60 торговых партнеров будут введены импортные пошлины в размере 10% или 12,5%. Ведомство объяснило это недостаточными мерами по запрету и эффективному пресечению импорта товаров, произведенных с использованием принудительного труда.

Последнее решение администрации Трампа о введении новых тарифов было принято за день до истечения срока действия временных глобальных пошлин в размере 10%, введенных на 150 дней в соответствии с разделом 122 Закона о торговле после того, как Верховный суд США признал незаконными тарифы, основанные на Законе о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA).