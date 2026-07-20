Спортсмен завершил первенство Европы по настольному теннису среди юниоров с золотой и серебряной медалями

14-летний турецкий теннисист Гёркем Оджал завоевал золото на чемпионате Европы Спортсмен завершил первенство Европы по настольному теннису среди юниоров с золотой и серебряной медалями

14-летний турецкий теннисист Гёркем Оджал, поддержку которому оказывает Team Akfen İnşaat, завоевал золотую медаль в одиночном разряде среди игроков до 15 лет на чемпионате Европы по настольному теннису среди кадетов и юниоров, который проходит в Португалии.

Согласно заявлению компании, на турнире в городе Гондомар в категории U15 в одиночном разряде среди юношей Оджал встретился со шведским спортсменом Эмилем Эллерманом и одержал победу со счетом 4:0, став обладателем золотой медали.

В полуфинале Оджал, уступая испанцу Ладимиру Майорову со счетом 0:2, продемонстрировал волевой камбэк и выиграл встречу со счетом 4:2, обеспечив себе выход в финал.

В этой же соревновании спортсмен выступал вместе с Эла Су Йёнтер в категории смешанного парного разряда U15, где завоевал серебряную медаль Европы. Таким образом, Оджал завершил чемпионат с одной золотой и одной серебряной наградой.

Ранее Оджал также стал серебряным призером чемпионата Европы по настольному теннису среди игроков до 21 года в парном мужском разряде.