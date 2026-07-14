Для возвращения оставшихся 30 рыбаков в Иран ведётся подготовка документов и бронирование билетов

14 иранских рыбака, задержанные в ОАЭ, вернулись на родину Для возвращения оставшихся 30 рыбаков в Иран ведётся подготовка документов и бронирование билетов

Начался процесс возвращения в страну 55 иранских рыбаков, задержанных подразделениями береговой охраны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) за нарушение границы.14 из них уже прибыли в Иран.

По данным официального иранского информационного агентства IRNA, благодаря усилиям Министерства иностранных дел Ирана и посольства в Абу-Даби 55 иранских рыбаков, задержанных в последние месяцы подразделениями береговой охраны ОАЭ, начали возвращаться на родину.

Согласно заявлению посольства Ирана в Абу-Даби, ещё 14 из этих рыбаков прибыли в Иран морским путём. Ранее, 10 и 13 июля, 11 рыбаков вернулись в Иран рейсами Абу-Даби — Мешхед после оформления необходимых документов.

В заявлении отмечается, что ситуация с рыбаками тщательно отслеживается. Для возвращения оставшихся 30 рыбаков в Иран ведётся подготовка документов и бронирование билетов.

Задержанные рыбаки находились в центрах содержания под стражей и следственных изоляторах более двух месяцев.