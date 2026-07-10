По предварительным данным, большинство жертв были гражданами Великобритании и Бельгии, еще 19 человек числятся пропавшими без вести

10 из 11 погибших при лесном пожаре в Испании являются иностранцами По предварительным данным, большинство жертв были гражданами Великобритании и Бельгии, еще 19 человек числятся пропавшими без вести

Десять из одиннадцати человек, погибших в результате лесного пожара в муниципалитете Лос-Гальярдос провинции Альмерия на юге Испании, были иностранными гражданами.

Об этом сообщил министр здравоохранения и по чрезвычайным ситуациям правительства автономного сообщества Андалусия Антонио Санс.

По его словам, предположительно, погибшие являлись гражданами Великобритании и Бельгии.

«К сожалению, они решили покинуть район не по рекомендованному маршруту эвакуации, а попытались выбраться через пересохшее русло реки, где оказались в смертельной ловушке, созданной пожаром», — заявил Санс.

Мэр муниципалитета Бедар Анхель Франсиско Кольядо Фернандес, один из населенных пунктов, наиболее пострадавших от пожара, сообщил, что в районе расположено большое количество горных домов и туристических коттеджей.

По его словам, спасатели обходили дома и предупреждали жителей о необходимости эвакуации, однако некоторые отказались покидать свои дома. Установлено, что семеро погибших были именно среди тех, кто отказался эвакуироваться.

По последним данным властей Андалусии, помимо 11 погибших, пострадали восемь человек, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии. Еще 19 человек числятся пропавшими без вести.

Из-за пожаров перекрыт участок автомагистрали A-7, а также ряд местных дорог.

В тушении лесных пожаров, охвативших районы Лос-Гальярдос, Бедар и Сорбас, где были эвакуированы более 1,5 тыс. человек, задействованы 464 сотрудника экстренных служб, 200 военнослужащих и около 20 воздушных судов.

- Правительство Испании мобилизовало все ресурсы

В связи с трагедией соболезнования выразили король Испании Филипп VI, премьер-министр Педро Санчес и лидеры политических партий.

Премьер-министр Санчес сообщил, что обсудил ситуацию с главой правительства Андалусии Хуаном Мануэлем Морено.

«С самого начала мы действуем в тесном взаимодействии на самом высоком институциональном уровне. Правительство Испании уже мобилизовало все имеющиеся материальные и человеческие ресурсы для тушения пожаров в Лос-Гальярдосе и оказания помощи пострадавшим. От имени правительства еще раз выражаю глубокие соболезнования семьям погибших и солидарность со всеми жителями региона. Прошу всех строго следовать указаниям властей и экстренных служб. Будьте предельно осторожны», — говорится в заявлении Санчеса.

По данным испанских СМИ, предварительная версия специалистов заключается в том, что большое число жертв связано с падением опоры линии электропередачи, а также с попыткой людей покинуть опасную зону по альтернативному маршруту.