«Road to Global 2026» пройдет 20–21 мая в Вене Единственная турецкая технологическая конференция в Европе состоится на площадке WKÖ Wien

Единственная турецкая технологическая конференция в Европе — Road to Global — состоится 20–21 мая в Вене на площадке Венской торговой палаты (WKÖ Wien).

Как сообщается в заявлении организаторов, глобальным коммуникационным партнером конференции выступает «Анадолу». Мероприятие соберет ведущих представителей технологической и деловой сферы.

В этом году Road to Global объединит участников из более чем 50 стран. В ходе конференции мировые лидеры откровенно ответят на ключевые вопросы: «Как они добились успеха?», «Что они сделали правильно?», «Где ошиблись?», а также «Каковы их новые планы при выходе на различные рынки?».

Участники смогут извлечь уроки из ошибок, допущенных на пути к глобализации, узнать стратегии будущего из первых уст и предпринять шаги к новому сотрудничеству.

Главным отличием мероприятия в этом году стало стратегическое партнерство Road to Global с Tech Summit. Это сотрудничество, инициированное базирующимся в Германии Tech Summit, объединит технологическую инфраструктуру и коммерческое расширение, предоставив участникам доступ к более широкой географии и общее видение.

Несмотря на то, что Road to Global была впервые организована всего год назад, она произвела значительный эффект в экосистеме. Данные, полученные по итогам прошлогоднего мероприятия, стали конкретным свидетельством успеха.

Благодаря связям, установленным между компаниями-участницами и инвесторами, удалось создать огромный экономический оборот. В прошлом году в конференции участвовал Государственный фонд Узбекистана: тогда было принято инвестиционное решение на сумму 20 млн долларов, и соответствующие соглашения были заключены.

Предприниматели из десятков стран сделали свои первые глобальные шаги именно на этом мероприятии. Турецкие компании, в свою очередь, наладили сотрудничество с Венским техническим университетом и запустили новые проекты с привлечением фондов Европейского союза.

Турецкие учреждения и предприниматели получили возможность представить свои продукты и услуги со сцены, и многие из них заключили соответствующие соглашения. Таким образом, эти турецкие компании открыли для себя дверь для быстрого выхода на европейский рынок.

Ожидается заключение сделок на сумму более 50 млн долларов

В этом году Road to Global вновь открывает свои двери. Ожидается, что в мероприятии примут участие более 1500 человек, выступят 50 международных спикеров, а объем двусторонних соглашений превысит 50 млн долларов. Ведущие организации из многих стран — от Нью-Йорка до Сингапура, от Лондона до Стамбула — обсудят стратегии роста.

Наряду с такими иностранными структурами, как Mastercard, 3VC, программа E-Residency Эстонии, Загребский инновационный центр Zicer, Invest Austria, в мероприятии примут участие глобальные турецкие компании, принадлежащие турецким основателям, — Westure Ventures, Werer Energy, Mazed AI, Nexrone Global, Tecmony, а также их руководители.

«Инвесторский завтрак» (Road to Global Investor Breakfast) соберет вместе инвесторов, учреждения и предпринимателей. Благодаря B2B-встречам и специальным воркшопам мероприятие предложит участникам не просто возможность прослушивания, а активную платформу для установления деловых партнерств.

Двухдневное мероприятие призвано стать поворотным моментом для любой компании, обладающей глобальным видением. От искусственного интеллекта до энергетического сектора, от финансовых технологий до ведущих инновационных агентств Европы и стартапов — все ключевые игроки соберутся вместе в рамках одной конференции.

Road to Global, проводимая компанией Nexrone Global, представляет собой организацию, ориентированную на стратегический консалтинг и нетворкинг, задача которой — ускорять процессы выхода местных стартапов и компаний на глобальные рынки. Nexrone, имеющая офисы в Германии, Нидерландах, Австрии, Швейцарии и Турции, предлагает различные услуги поддержки компаниям, стремящимся расти на рынках Америки, Азии и Европы.

«Поступают предложения проводить мероприятие каждый год в другой стране»

Основатель мероприятия Эрсой Сойер, чьи слова приводятся в заявлении, отметил, что Road to Global продолжает быстро расти с первого года своего существования. По его словам, важнейшим компонентом этого роста является стремление каждой компании занять место на глобальных рынках и сосредоточение на снижении потенциальных рисков.

«Предоставление турецким компаниям возможностей для сотрудничества с крупными игроками на глобальных рынках является ключевым потенциальным преимуществом мероприятия», — заявил Сойер.

Он также сообщил, что поступают предложения каждый год проводить Road to Global в другой стране, чтобы собирать еще более крупных игроков и открывать новые возможности. Эрсой Сойер подчеркнул, что мир переживает период перемен, и для каждой страны важно не упускать международные возможности и масштабное сотрудничество.