Центр по правам человека: Израиль систематически усиливает атаки на мирных жителей Газы Атаки являются частью масштабной политики, направленной на уничтожение основных условий жизни в секторе Газа

Израильская армия усиливает атаки на палестинских мирных жителей по всему сектору Газа, систематически нанося удары по гражданскому населению и объектам инфраструктуры. Об этом заявил палестинский центр по правам человека (PCHR).

В заявлении, опубликованном на сайте организации, говорится, что израильские военные продолжают атаковать жилые дома, палатки перемещенных палестинцев, центры временного размещения, места скопления мирных жителей и гражданский транспорт.

В PCHR подчеркнули, что эти атаки являются частью масштабной политики, направленной на уничтожение основных условий жизни в секторе Газа. По данным организации, эта политика реализуется посредством массовых убийств, широкомасштабных разрушений, создания условий голода и принудительного перемещения населения.

В заявлении также приводятся данные о многочисленных атаках, зафиксированных полевыми сотрудниками PCHR в различных районах Газы за последние дни.

Согласно этим данным, 30 июля в результате удара по палатке перемещенных лиц в районе Аль-Маваси в Хан-Юнусе погибли восьмилетняя Ратиль Махмуд Муса Абдалла и ее дядя Абдалла Насер Абдельфаттах аль-Белави. Еще трое детей получили тяжёлые ранения.

В районе Рималь города Газа в результате атаки на место скопления мирных жителей погиб 28-летний Ахмед Муин Мухаммед аль-Анкар, многие получили ранения.

В организации сообщили, что после предупреждений об эвакуации, объявленных для некоторых районов Дейр-эль-Балаха и города Газа, ударам подверглись жилые дома и мечеть. Повреждения получили многочисленные здания и объекты гражданской инфраструктуры.

Кроме того, жертвы и раненые были зафиксированы в результате ударов по квартире в городе Газа, а также по местам нахождения мирных жителей в лагере беженцев Нусейрат, Дейр-эль-Балахе, Джабалии и Хан-Юнусе.

В PCHR отметили, что атаки израильских военных на жилые районы, дома, центры временного размещения и гражданские автомобили являются частью систематической политики, направленной на увеличение числа жертв среди мирного населения.

Организация призвала международное сообщество незамедлительно принять меры для прекращения, как утверждается, геноцида и других международных преступлений в секторе Газа, обеспечить защиту гражданского населения, привлечь виновных к ответственности и добиться исполнения решений Международного суда ООН и Международного уголовного суда.