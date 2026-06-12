Движение сообщило об уничтожении военной техники Израиля, поражении командного пункта и сбитии беспилотника Heron 1

«Хезболла» заявила о 17 атаках на израильские цели на юге и востоке Ливана Движение сообщило об уничтожении военной техники Израиля, поражении командного пункта и сбитии беспилотника Heron 1

«Хезболла» заявила, что нанесла 17 ударов по израильским целям на юге и востоке Ливана.

В распространенных движением заявлениях говорится, что атаки стали ответом на нарушения Израилем режима прекращения огня и удары по населенным пунктам на юге Ливана.

Согласно сообщению, в населенных пунктах Тайр Харфа, Эль-Адейсе, Зутар эш-Шаркия, Яхмер эш-Шакиф и Эль-Кантара на юге Ливана ракетами, артиллерией и ударными беспилотниками были атакованы израильские военнослужащие, военная техника и командный пункт.

В заявлении отмечается, что в общей сложности были проведены 17 отдельных атак. По утверждению «Хезболлы», одно из израильских подразделений попало в засаду, были уничтожены несколько единиц военной техники, включая танки Merkava, а среди израильских военнослужащих есть раненые.

Также сообщается, что в районе Нахле округа Баальбек на востоке Ливана ракетой был сбит израильский беспилотник Heron 1. Кроме того, в районе Иклим ат-Туффах был перехвачен беспилотник Hermes 450, который, как утверждается, был вынужден покинуть воздушное пространство района.

Израильская армия пока не комментировала заявления о нападениях.

Атаки Израиля на Ливан и режим прекращения огня

2 марта израильская армия начала интенсивные авиаудары по Ливану и заняла ряд населенных пунктов на юге страны.

Правительство Ливана тогда сообщало, что число вынужденных переселенцев превысило один миллион человек.

Президент США Дональд Трамп 24 апреля заявил, что временное 10-дневное перемирие между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, было продлено еще на три недели.

По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем, прошедшего 14–15 мая при посредничестве США, стороны договорились продлить режим прекращения огня еще на 45 дней начиная с 17 мая.

В то же время «Хезболла» заявила, что не принимает перемирие на выдвинутых условиях. Несмотря на достигнутые договоренности, израильская армия продолжает военные операции и сохраняет присутствие на занятых территориях.

По данным Министерства здравоохранения Ливана, со 2 марта в результате израильских атак погибли 3 711 человек.