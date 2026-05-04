«Хезболла» заявила о поддержке дипломатии для прекращения израильских атак В ливанском движении также выступили за косвенные переговоры с Израилем

«Хезболла» поддерживает дипломатию, которая позволит положить конец атакам, совершаемым израильской армией против Ливана, вопреки соглашению о прекращении огня.

Об этом говорится в письменном заявлении генерального секретаря ливанского движения «Хезболла» Наима Касема, опубликованном в соцсети.

«Мы выступаем за дипломатию «непрямых переговоров», которая принесла результаты в вопросах морского соглашения и соглашения о прекращении огня, сохранив при этом потенциал Ливана. Прямые же переговоры — это безвозмездная уступка, они бесполезны», — подчеркнул Касем.

Он отметил, что регион переживает опасный период, а израильские атаки продолжаются при поддержке США. «В Ливане нет перемирия — напротив, имеет место продолжающаяся израильско-американская агрессия. Нет слов, чтобы осудить нападения на мирных жителей, деревни и города, разрушения и убийства детей, женщин, мужчин и стариков. Мы терпим и сопротивляемся», — заявил лидер «Хезболлы».

Касем подчеркнул, что пострадавшей стороной в этой ситуации является Ливан, который нуждается в гарантиях своей безопасности и суверенитета. Он также обратил внимание на то, что Ливан долгое время соблюдал соглашение о прекращении огня от 27 ноября 2024 года, тогда как Израиль нарушал его тысячи раз.

По словам Касема, основной целью остается «возвращение и освобождение земель», что возможно достичь лишь «силой сопротивления и внутренним единством».

Он также перечислил факторы, способные помочь преодолеть нынешний этап - продолжение сопротивления, внутреннее примирение, использование возможной сделки между Ираном и США, а также активизация механизмов международного давления.

Генсек «Хезболлы» подчеркнул, что движение не примет никаких политических или военных договоренностей, ведущих к ослаблению Ливана, а также исключил вероятность «капитуляции».

Касем заявил, что прямые переговоры в условиях продолжающихся атак служат лишь интересам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который стремится создать видимость победы, а также президента США Дональда Трампа накануне промежуточных выборов.

Атаки Израиля на Ливан и соглашение о прекращении огня

Израильская армия второго марта начала наносить интенсивные удары по Ливану, оккупировав ряд населенных пунктов на юге страны.

По данным правительства Ливана, перемещенными лицами в стране за это время стали более одного миллиона человек.

Минздрав Ливана сообщил, что в результате атак Израиля с 2 марта погибли более 2,6 тыс. человек.

Президент США Дональд Трамп 24 апреля объявил о продлении еще на три недели режима прекращения огня между Израилем и Ливаном, вступившем в силу 17 апреля.

Вопреки соглашению о прекращении огня, израильская армия продолжает обстрелы юга Ливана. Также целенаправленно разрушается инфраструктура ливанских селений. «Хезболла» же наносит ответные удары по израильским военным, ссылаясь на нарушение прекращения огня.

