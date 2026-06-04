«Хезболла»: движение продолжит борьбу до вывода Израиля из Ливана Глава движения выступил против требований о сосредоточении оружия исключительно в руках государства

Движение «Хезболлы» продолжит борьбу до тех пор, пока Израиль не выведет свои силы с ливанской территории. Об этом заявил генсек «Хезболлы» Наим Касым.

Касым выступил с заявлением по случаю годовщины смерти бывшего лидера Ирана имама Рухоллы Хомейни, в котором прокомментировал переговоры между Ливаном и Израилем, а также «условное» прекращение огня.

Говоря о прямых переговорах, проходящих в США, Касым заявил, что итог «бессмысленных, унизительных и позорных прямых переговоров», которые ведутся от имени Ливана, полностью и решительно отвергается широкими слоями ливанского народа.

Касым выступил против требований о сосредоточении оружия исключительно в руках государства. По его словам, это означало бы, что Израиль политическими средствами добивается целей, которых не смог достичь в ходе войны.

Комментируя соглашение об «условном прекращении огня» между Ливаном и Израилем, Касым заявил, что соблюдение «Хезболлой» режима прекращения огня и вывод ее сил с юга в условиях продолжающихся израильских атак означали бы «капитуляцию и поражение». Он подчеркнул, что это «невозможно».

- Мы не говорили, что не будем сопротивляться

«Мы никому не давали обязательств, что не будем сопротивляться атакам и не будем отвечать на них», - сказал Касым, добавив, что в случае продолжения израильских атак движение будет отвечать всеми имеющимися средствами.

По его словам, пока ливанские деревни не находятся в безопасности, пока их бомбят и разрушают, пока убивают ливанский народ, израильские поселения также не будут в безопасности. Он отметил, что «Хезболла» продолжит борьбу до тех пор, пока Израиль не будет выведен из Ливана.

Касым перечислил условия для соглашения: прекращение всех атак Израиля с воздуха, суши и моря, вывод израильских сил с ливанской территории, размещение ливанской армии к югу от реки Литани, освобождение пленных, возвращение перемещенных лиц в свои деревни и начало процесса восстановления.

Он подчеркнул, что «Хезболла» не принимает попытки увязать существование движения с прекращением израильских атак и оккупации. Касым также призвал ливанское руководство отказаться от прямых переговоров.

Госдепартамент США ранее заявил, что Израиль и Ливан достигли договоренности о широкомасштабном прекращении огня при условии, что «Хезболла» полностью прекратит атаки и выведет все свои силы к северу от реки Литани.